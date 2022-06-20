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Рынки

Импортеры не выбрали квоту на беспошлинный ввоз свинины в Россию

Импортная свинина оказалась неконкурентоспособной на внутреннем рынке

Татьяна Кулистикова

| Агроинвестор |

В мае производство свиней на убой в сельхозорганизациях увеличилось на 11,1%
Ю. Эйвазова
В мае производство свиней на убой в сельхозорганизациях увеличилось на 11,1%
Ю. Эйвазова

В этом году за пять месяцев в Россию беспошлинно было ввезено около 12-15 тыс. т свинины из возможных 100 тыс. т, с 1 июля беспошлинный ввоз будет отменен по решению Минэкономразвития. Об этом в интервью изданию «Ветеринария и жизнь» рассказал гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев. По его словам, импорт оказался нецелесообразным, поскольку на мировом рынке цены на свинину выросли, а на внутреннем — снизились. В результате импортная свинина даже при нулевой пошлине оказалась неконкурентоспособной, пояснил Ковалев.

Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции в ноябре прошлого года поддержала предложение Минсельхоза о введении тарифных квот на импорт замороженной говядины и свинины. В отношении свинины была установлена квота не более 100 тыс. т на период с 1 января по 31 июня 2022 года. Решение обнулить ввозные пошлины объяснялось необходимостью стабилизировать цены на мясо в стране, поскольку отмечался их рост, и обеспечить продовольственную безопасность.

В сентябре 2021-го было зафиксировано снижение производства свинины, в частности на фоне распространения африканской чумы свиней. НСС настаивал, что обнуление импортной пошлины на свинину нецелесообразно. «Мы предоставили все аргументы того, что снижение производства — временное явление из-за эпизоотических проблем, а в следующем году мы ждем рекордный и запланированный прирост на 8-10%. Это настолько значительное увеличение, что даже при повторении вспышек заболеваний (а от них никто не застрахован) прирост будет на уровне 7-8%», — говорил «Агроинвестору» Ковалев. Тем не менее, решение о беспошлинном ввозе 100 тыс. т свинины было принято.

По данным Росстата, в мае производство свиней на убой в сельхозорганизациях увеличилось на 11,1% относительно мая прошлого года, по итогам пяти месяцев прирост составил 7,2% до 2,12 млн т в живом весе. Сейчас отмечается ускоренный рост производства свинины, учитывая некоторое снижение экспорта, предложение на российском рынке выросло примерно на 7-8%, оценивал Ковалев в начале июня. В результате разница в цене между птицей и свининой уменьшилась и находится на рекордном минимуме, что позволяет свиноводам рассчитывать на рост спроса.

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Татьяна Кулистикова 

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