Сейчас отмечается ускоренный рост производства свинины А. Гордеев

Свиноводы ожидают роста спроса на свою продукцию. Одна из причин — сокращение разницы в оптовой стоимости свинины (полутуши) и мяса птицы (тушка бройлера) — этот коэффициент в последнее время достиг 1,25. За последние полтора-два года разница в цене между птицей и свининой уменьшилась, и сейчас находится на рекордном минимуме, рассказал «Агроинвестору» гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев. Это произошло впервые за последние 15 лет.



«Такая ситуация реально повышает спрос на свинину, смещая его от птицы. Похожую тенденцию мы наблюдали в первом полугодии 2021-го, когда птица резко подорожала из-за провала в производстве, спрос сместился в сторону свинины, однако тогда на рынке не было дополнительного предложения свинины из-за эпизоотических проблем, соответственно, цены на свинину тоже росли», — напоминает он.



Сейчас отмечается ускоренный рост производства свинины — в промышленном секторе за последние четыре месяца, по данным НСС, он превысил 6%. В мае, по оценке союза, эта динамика сохранилась. «Если добавить к данному показателю некоторое снижение экспорта, то предложение на российском рынке выросло примерно на 7-8%, — оценивает Ковалев. — Все это приводит к тому, что оптовые цены на свинину сейчас находятся под очень сильным давлением. И хотя средний уровень стоимости свинины в опте за пять месяцев текущего года находится на уровне прошлого года, на начало июня цены намного ниже, чем в тот же период 2021-го», — подчеркивает он.



Какой будет динамика цен на свинину в ближайшие месяцы, зависит от того, появиться ли дополнительный спрос. С одной стороны, идет падение доходов населения, с другой, отрасль рассчитывает на объявленные государством программы поддержки малообеспеченных слоев населения — выплаты семьям с детьми с мая, на которые в бюджете страны заложено почти полтриллиона рублей (465 млрд руб.) до конца года, рассуждает глава НСС. Также, начиная с июня, предусмотрена индексация на 10% зарплат бюджетникам и пенсий. В целом за ближайшие шесть-семь месяцев около триллиона рублей будет дополнительно направлено на выплаты одним из самых малоимущих слоев населения. Кроме этого, традиционно спрос на свинину может поддержать хорошая погода в период шашлычного сезона.



«Мы надеемся, что упомянутые факторы поддержат спрос, и средняя цена на свинину по итогам года как минимум не упадет относительно 2021-го. Особенно это важно в условиях роста себестоимости производства: за прошлый и позапрошлый годы она выросла на 30%, — сравнил Ковалев. — В этом году мы ожидаем, что она увеличится еще минимум на 10-15%. Маржа животноводов сжимается, что повышает напряжение в отрасли».



Ранее «Коммерсантъ» сообщил о снижении продаж мяса бройлера: по данным NielsenIQ, в апреле они упали на 2,6% год к году. Среди причин — переход крупных потребителей, в частности переработчиков, на дешевеющую свинину. При этом производство мяса птицы, как и свинины, активно увеличивается: в январе—апреле было выпущено 2,13 млн т курицы, что на 8,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

