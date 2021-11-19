Совет ЕЭК поддержал решение об обнулении ввозной пошлины на говядину и свинину

Россия вышла на самообеспеченность свининой в 2018 году и является ее нетто-экспортером Ю. Эйвазова

Совет Евразийской экономической комиссии одобрил беспошлинный ввоз в Россию до 200 тыс. т замороженной говядины в течение 2022 года и до 100 тыс. т свинины в течение первого полугодия 2022-го. Соответствующий документ опубликован на правовом портале Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Условием применения льготы является целевое назначение продукции: переработка мяса внутри страны.



Минсельхоз предложил установить тарифную льготу на импорт замороженного мяса для поддержки перерабатывающей промышленности. Ранее это решение было рассмотрено и поддержано подкомиссией по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию.



Предлагаемая мера направлена на сбалансирование рынков мяса КРС и свинины в России для стабилизации цен на мясную продукцию, следует из справочных материалов правительства, направленных в ЕЭК. Там также отмечается, что цены на говядину в последние месяцы находятся на предельном за пять лет уровне, и по итогам октября они были на 14,5% выше, чем год назад. Это связано как с недостаточным объемом производства, так и с прекращением действия пониженных пошлин на импорт из основных стран-поставщиков (Бразилия, Парагвай, Аргентина). Также рост цен обусловлен повышением себестоимости производства на фоне удорожания кормов, ветпрепаратов и других средств производства. Кроме того, негативным фактором, повлиявшим на цены всех видов мяса, стало распространение африканской чумы свиней (АЧС) и гриппа птиц. Также АЧС называется основной причиной сокращения производства свинины. Розничные цены на нее в октябре были на 15,2% выше, чем в прошлом году, говорится в материалах правительства. Выпадающие доходы федерального бюджета в результате обнуления пошлин оцениваются в $100 млн по говядине и около $75 млн по свинине.



По данным ФТС, в прошлом году импорт замороженной говядины составил 199,5 тыс. т, за девять месяцев 2021-го было ввезено 123,5 тыс. т — на 16,3% меньше, чем за аналогичный период 2020-го. Импорт замороженной свинины в прошлом году был на уровне 4,2 тыс. т, к концу октября этого года было ввезено 2,5 тыс. т.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не видит необходимости в обнулении пошлины на свинину. Об этом она сказала в пятницу на заседании верхней палаты парламента. Глава комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов также отметил, что обнуление пошлин может привести к падению интереса к отрасли, а также к банкротству большого количества предприятий, сообщает ТАСС.



«Если наш сельхозпроизводитель в полном объеме насыщает внутренний рынок свининой, то зачем нам снимать таможенные пошлины с импортной свинины? Мне тоже это непонятно», — сказала Матвиенко. По словам сенатора Евгения Савченко, собственное производство свинины в России как минимум на полмиллиона тонн превышает объемы потребления.



Обнуление импортной пошлины на свинину, по мнению отрасли, нецелесообразно, говорит гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. По его словам, на протяжении последних пяти лет производство свинины в России росло на 5-10% ежегодно. В 2021-м также планировалось увеличение на 5%, но из-за комплекса эпизоотических проблем, которые начали возникать в конце прошлого года, рост составит 1%.



Апогей снижения производства пришелся на сентябрь: вышла статистика, из которой следовало, что падение составило почти 7% по отношению к сентябрю 2020-го. Это и послужило причиной беспокойства правительства и Минсельхоза, которые опасались, что отрасль не восстановится в течение первых шести месяцев следующего года, и решили разрешить беспошлинный ввоз 100 тыс. т свинины, объясняет Ковалев.



«Мы предоставили все аргументы того, что снижение производства — временное явление из-за эпизоотических проблем, а в следующем году мы ждем рекордный и запланированный прирост на 8-10%. Это настолько значительное увеличение, что даже при повторении вспышек заболеваний (а от них никто не застрахован) прирост будет на уровне 7-8%», — прокомментировал «Агроинвестору» Ковалев.



Последние данные за октябрь оказались переломными, продолжает он. Если производство в сельхозпредприятиях в сентябре по отношению к аналогичному периоду прошлого года показало падение на 7%, то в октябре — плюс 2%. Прирост за девять месяцев составляет 0,9%. Особенно характерны данные по ЦФО, где производится более половины от всего объема выпускаемой свинины, и в течение текущего года наблюдался целый комплекс эпизоотических проблем, связанных с АЧС и репродуктивно-респираторным синдромом свиней (РРСС). Так, в сентябре в округе производство упало на 12%, в октябре — выросло на 3,8%. По словам Ковалева, увеличение обусловлено вводом новых комплексов и восстановлением производства на пострадавших от АЧС предприятиях.



Кроме того, рост производства подтверждается и падением цен на свинину в оптовом сегменте: за последние три недели они снизились на 25-30% от летних максимумов. «У нас и так будет увеличение производства, обострится конкуренция и вероятно снижение оптовых цен», — говорит Ковалев. Дополнительные 100 тыс. т свинины могут добавить еще 5% к приросту российского производства, что может обрушить оптовые цены на 10-15%, а это при росте себестоимости на 25-30% создаст инвесторам очень серьезные проблемы, с учетом того, что розничные цены на свинину за последние пять лет выросли только на 13%.



«В 2018 году мы вышли на самообеспеченность свининой, в 2020-м стали нетто-экспортерами. Это говорит о том, что в импорте мы практически не нуждаемся, а в 2022-м будем нуждаться в нем еще меньше, потому что в эксплуатацию будут введены значительные мощности, которые удовлетворят все потребности», — заключил глава союза.

