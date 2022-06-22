«Мираторг» увеличит производство говядины вагю в 15 раз

Продукция из говядины вагю является деликатесом и обладает высоким экспортным потенциалом «Мираторг»

«Мираторг», крупнейший в России производитель говядины, планирует к 2031 году увеличить выпуск деликатесной говядины вагю в 15 раз — до 3,5 тыс. т в год, сообщила компания. Для этого утверждена селекционная программу по расширению стада КРС специализированной мясной породы вагю с высокой генетикой.



В июле и августе будет запущена масштабная программа по искусственному осеменению материнского стада для получения в следующем году около 300 чистокровных телят вагю и 9,6 тыс. телят кросса вагю и абердин-ангуса, уточняется в сообщении агрохолдинга. Для получения чистокровных вагю будет использоваться семя высокоценных быков-производителей, которые ранее были завезены из США и Австралии, и чистокровные коровы вагю. В перспективе «Мираторг» планирует искусственно осеменять 35-40 тыс. телок в год, чтобы вывести производство товарного поголовья помесей вагю до 22 тыс. животных в год.



При этом компания повышает генетический потенциал материнского стада вагю за счет трансфера эмбрионов для дальнейшей регистрации породы в России и в перспективе намерена получить по ней племенной статус. Агрохолдинг уже подал заявку и ждет прохождения комиссионной защиты. Включение породы вагю в госреестр и запланированное увеличения поголовья позволят в 2027 — 2028 годах создать племенной репродуктор, рассчитывает «Мираторг».



«Наращивание поголовья специализированной породы — кропотливая работа, требующая глубокой экспертизы как в животноводстве, так и в селекции и генетике, — обращает внимание компания. — Образцы ДНК потенциальных родителей будущего поголовья направляются в генетическую лабораторию компании, где, исходя из результатов анализа, получают вариации индексов и оценивают потенциал родителей по показателям здоровья, продуктивности, чтобы обеспечить получение наилучших хозяйственных признаков у будущего потомства».



Сейчас материнское стадо КРС породы вагю на фермах компании составляет 3,6 тыс. голов, поголовье быков-производителей, ремонтных быков и бычков на доращивании — порядка 1 тыс. животных, численность товарного поголовья на откорме — около 2 тыс. голов.



«Мираторг» начал реализацию проекта производства говядины от скота японской породы вагю, которая отличается повышенной мраморностью, в 2018 году, ранее писал «Агроинвестор». На первом этапе инвестиции агрохолдинга в проект оценивались в 1 млрд руб. Изначально компания выращивала на ферме в Калужской области кросс F1 — животных, полученных в результате скрещивания генетики японской породой вагю с абердин-ангусами (50/50%), а в перспективе также допускала производство кросса F2, где 75% генов будет от породы вагю.



Продукция из говядины высочайшей мраморности является деликатесом во всем мире и обладает высоким экспортным потенциалом. Ранее в ходе Петербургского международного экономического форума президент «Мираторга» Виктор Линник говорил, что в этом году агрохолдинг планирует удвоить объемы поставок продукции за рубеж по сравнению с прошлым годом. План на 2022-й — $0,5 млрд. «Экспорт идет по плану. <…> Это говядина, свинина, птица — продукция с добавленной стоимостью, поставляем более чем в 50 стран мира», — цитировал Линника ТАСС.



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