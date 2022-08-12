Россельхозбанк разработал ESG-рейтинг АПК в регионах

ESG-рейтинг оценивает текущее состояние агросектора на соответствие стандартам устойчивого развития Pixabay

Россельхозбанк представил первый ESG-рейтинг сектора АПК среди регионов. Лидерами списка по показателям 2021 года стали республика Адыгея, набравшая 9,41 балла из 16 возможных, а также Калининградская (8,9) и Тульская (8,86) области, сообщила пресс-служба банка.



При этом наиболее благоприятная экологическая обстановка оказались в Калининградской области, Пермском крае, а также Санкт-Петербурге. В сфере социального развития выделяются Москва, Адыгея и Белгородская область, а по показателям государственного управления в тройку лидеров вошли Санкт-Петербург, Магаданская область и Москва.



ESG-рейтинг оценивает текущее состояние агросектора на соответствие стандартам устойчивого развития. «Результаты проведенного исследования позволяют не только прогнозировать социально-экологическое развитие в регионах, но и анализировать с помощью ESG-мониторинга зоны развития АПК в каждом регионе страны», — говорится в сообщении РСХБ.



При составлении рейтинга эксперты учитывали экологические, социальные и корпоративные показатели регионов. Оценивались, в том числе, природоохранные меры, уровень экологической нагрузки, уровень заработной платы в секторе АПК, условия рынка труда, система здравоохранения, а также степень финансирования сельских территорий.



Рейтинг будет обновляться ежеквартально, также он получил поддержку Росприроднадзора. Как отметила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, слова которой приводятся в сообщении, ведомство будет содействовать реализации проектов, направленных на улучшение экологического состояния ресурсов сельхозназначения за счет экспертной оценки и мониторинга природных ресурсов. «Сделан важный первый шаг, впереди еще много совместной работы, и мы готовы оказывать помощь. Экология — дело каждого», — подчеркнула Радионова.



В декабре прошлого года «Агроинвестор» писал, что ESG подход сегодня становится неотъемлемой частью успешного бизнеса, в том числе в сегменте АПК. Согласно международным исследованиям, результаты которых тогда были озвучены на конгрессе заместителем председателя правления Россельхозбанка Анной Кузнецовой, на долю сельского хозяйства приходится 24% выбросов в окружающую среду, а в части использования воды доля отрасли составляет 70%. «Вокруг этих двух направлений и должны строиться программы крупных корпораций АПК», — говорила Кузнецова.



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