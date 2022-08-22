ФАС предложила субсидировать закупку удобрений на бирже

В этом году аграрии увеличили закупки удобрений почти на 20% «ФосАгро»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила субсидировать часть затрат аграриев на приобретение удобрений на бирже. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект дорожной карты развития биржевой торговли на 2022-2025 годы, который разработала служба. Субсидирование приведет к увеличению объемов торгов на бирже и формированию ликвидных биржевых и внебиржевых индикаторов цен на минудобрения, считает ФАС.



Согласно проекту, соответствующее постановление правительства планируется подготовить в четвертом квартале 2023 года. Ответственными за исполнение станут Минсельхоз и ФАС. Каким образом будет осуществляться субсидирование, не поясняется. «Агроинвестор» направил запрос в ФАС, однако на момент публикации материала ответа не было. Также в четвертом квартале следующего года предлагается подготовить постановление правительства, которое установит меры стимулирования производителей удобрений продавать их на бирже, выяснили «Ведомости». Ответственными исполнителями назначены Минэкономразвития, Минпромторг, Минсельхоз и ФАС.



Источник в одной из компаний — производителе удобрений сказал изданию, что текущая модель регулирования рынка не предполагает эффективного использования механизма биржевых торгов, а приказ ФАС и Минпромторга носит рекомендательный характер. По его словам, согласно рекомендациям ФАС, производители устанавливают предельные цены на свою продукцию для АПК и фиксируют их в торговых политиках. Источник отметил, что поставки идут в соответствии с планом Минсельхоза, учитывающим марки, объемы и дату поставки. На сегодняшний день, по его словам, российские производители минудобрений выполняют этот план на 100%.



Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что идея продажи удобрений через биржевые торги — здравая, однако детали реализации заставляют сомневаться в ее эффективности. Формат частичной продажи производителем своих объемов через биржу вряд ли решит проблему прозрачности ценообразования на удобрения. Он считает, что гораздо эффективнее была бы организация торгов на весь объем производства, тогда бы внутренний рынок и экспортеры, включая кэптивных трейдеров, в открытой конкуренции могли бы определить действительно рыночный уровень цен. «Но для этого нужно обеспечить участие на биржевых торгах самого широкого круга сельхозпроизводителей, для чего решить две вышеуказанные проблемы — снизить размер минимального биржевого лота и создать сеть аккредитованных биржей сертифицированных складов по всей России, откуда сельхозпроизводитель мог бы забрать приобретенный им объем удобрений», — рассуждает он. Но даже при таком решении имеет смысл сохранить институт региональных дилеров, который бы обслуживал потребности небольших фермерских хозяйств, уверен Зернин.



По данным Минсельхоза на середину августа, с начала года российские аграрии закупили 85% от годовой потребности в минеральных удобрениях. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, закупки увеличились почти на 20% и достигли 4,1 млн т (в пересчете на 100% питательных веществ — д.в.), сообщили «Агроинвестору» в Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ).



В ходе «Всероссийского Дня поля — 2022» в Калининградской области глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявлял, что в этом году объем закупок минеральных удобрений сельхозпроизводителями достигнет 5 млн т в д.в., а показатель внесения — 60 кг/га. «Нет никаких сомнений в том, что этот объем российские производители обеспечат», — подчеркивает РАПУ.



Ассоциация также отметила, что условия, в которых сегодня работает отрасль минеральных удобрений, неизбежно приводят к существенному спаду объемов биржевых торгов. Но есть надежда, что это временно: после прекращения временной регуляторики биржевые торги, вероятно, смогут вернуться к прежним темпам роста. «Мы всегда были за любые механизмы государственной поддержки, направленной на увеличение объемов закупок удобрений российским АПК, в том числе субсидирование приобретений удобрений, — напоминает РАПУ. — Это не единственная мера, которая могла бы помочь сельхозтоваропроизводителям, и вырабатывать такие меры необходимо при совместном участии профильных ведомств и в плотном диалоге с участниками рынка».



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут сказал «Агроинвестору», что теоретически субсидирование через биржу возможно, однако для этого биржа должна быть доступна и востребована для всех игроков рынка. «Когда там будет продаваться, допустим, 4 млн т удобрений для сельхозпроизводителей, это станет рациональным. Сейчас там продаются крайне незначительные объемы, так как выходить на прямые закупки на бирже начали только в прошлом году. К тому же это прерогатива крупных хозяйств, так как удобрения нужно еще доставить и где-то хранить», — обращает внимание он.



Тем не менее, по мнению Корбута, идея субсидирования выглядит рациональной, так как цены на удобрения постоянно растут. «Однако логика у ФАС странная. Сначала они говорят про индексацию цен на удобрения, а теперь заявили о субсидировании. Субсидироваться, по моему мнению, должен сельхозпроизводитель», — заключил Корбут.



В начале августа заместитель министра сельского хозяйства Андрей Разин заявлял, что минеральные удобрения для российских аграриев будут как для проведения озимого сева, так и для весенних полевых работ следующего года. По его словам, аграрии обеспечены необходимыми объемами удобрений, принятые меры по квотированию экспорта и сдерживанию роста цен позволили решить этот вопрос.



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