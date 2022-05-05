Профильные ведомства обсуждают индексацию цен на минеральные удобрения

Российские производители уже обеспечили 62% планируемой потребности АПК в минеральных удобрениях на весь 2022 год «ФосАгро»

Профильные министерства по поручению правительства обсуждают индексацию фиксированных внутренних цен на минеральные удобрения, сообщает ТАСС со ссылкой на Минпромторг. С прошлого года их стоимость для аграриев была зафиксирована на уровне мая-июля 2021 года. Предполагается, что согласованные предложения будут подготовлены до конца месяца.



Ранее участники комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по производству и рынку удобрений обратились к первому вице-премьеру Андрею Белоусову с просьбой регулярно индексировать цены на минеральные удобрения на уровень инфляции, привести их к единому базису франко-завод во всех регионах, а также ввести единый тариф на железнодорожную перевозку удобрений по стране. Кроме того, производители просили увеличить максимальную наценку дистрибьюторов удобрений с 5% до 10%, что, по их мнению, должно способствовать развитию региональных логистических и дистрибьюторских систем, пишет ТАСС.



В апреле стало известно, что Минпромторг совместно с заинтересованными компаниями и ведомствами прорабатывает возможность продления фиксации цен на минеральные удобрения до конца года, сейчас они «заморожены» до конца мая. При этом вице-премьер Виктория Абрамченко считает возможным продлить фиксацию цен и квотирование экспорта до 30 июня 2023 года. Для сдерживания цен и гарантированного обеспечения внутреннего рынка с 1 декабря прошлого года правительство ввело квоты на вывоз азотных и сложных азотсодержащих удобрений, они действуют до 31 мая.



Также, поскольку экспортная выручка большинства производителей минеральных удобрений сократилась на 15-70%, участники рынка просят временно снизить для них ставку НДС с 20% до 10%. По информации ТАСС, Минфин не поддерживает эту идею: по подсчетам Федеральной налоговой службы, снижение ставки приведет к выпадению 63,4 млрд руб. доходов. РСПП отмечает, что благодаря увеличению поставок удобрений на внутренний рынок налоговая база по НДС вырастет, и выпадающих доходов не будет.



Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) не комментирует вопросы индексации цен и снижения НДС. При этом там уточнили «Агроинвестору», что за первые четыре месяца этого года российские производители уже обеспечили 62% планируемой потребности АПК в минеральных удобрениях на весь 2022 год. К концу апреля отечественные аграрии увеличили приобретение минеральных удобрений до 3 млн т в пересчете на 100% питательных веществ.

