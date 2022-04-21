Минпромторг обсуждает продление фиксации цен на минеральные удобрения

Ситуация с обеспечением аграриев минеральными удобрениями стабилизировалась «Уралхим»

Минпромторг совместно с заинтересованными компаниями и ведомствами прорабатывает возможность продления фиксации цен на минеральные удобрения до конца года, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства. При этом вице-премьер Виктория Абрамченко считает возможным продлить «заморозку» и квотирование экспорта до 30 июня 2023 года, пишет ТАСС со ссылкой на ее пресс-службу. До конца мая цены зафиксированы на уровне не выше средней стоимости в мае-июле 2021 года на условиях франко-завод.



Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства отметил, что ситуация с обеспечением аграриев минеральными удобрениями стабилизировалась, в том числе благодаря мерам по квотированию их вывоза. Глава Минсельхоз Дмитрий Патрушев сказал на заседании, что период пикового спроса на удобрения в феврале-марте пройден без каких-либо сбоев. Сейчас рассматривается вопрос продления ранее принятых мер, в том числе квотирования экспорта в следующем сезоне, подтвердил он. «Для сохранения стабильных объемов производства это очень важно», — акцентировал министр (цитата по стенограмме на сайте кабмина). Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) пока не комментирует обсуждение этих вопросов.



В начале апреля Абрамченко в своем Telegram-канале сообщила, что квотирование экспорта минеральных удобрений из России будет продлено на озимый и яровой сев 2022/23 сельхозгода. Обеспеченность аграриев минеральными удобрениями и семенами — залог успеха посевной кампании, подчеркнула вице-премьер. Позднее правительство по предложению Минпромторга временно — до 31 мая — почти на 700 тыс. т увеличило квоту на экспорт минеральных удобрений, чтобы поддержать их производителей, у которых возникает риск простоя из-за невысокого спроса на внутреннем рынке и санкций недружественных государств.



Цены на удобрения для внутреннего рынка были заморожены в июле 2021-го на фоне их сильного роста на внешних рынках, изначально — до конца года, затем мера была продлена до мая 2022-го. Также для сдерживания цен и гарантированного обеспечения внутреннего рынка с 1 декабря прошлого года правительство ввело квоты на экспорт азотных и сложных азотсодержащих удобрений. Квоты действуют до 31 мая. Кроме того, с 1 февраля по 1 мая запрещен вывоз аммиачной селитры.



По данным РАПУ, российский АПК, по состоянию на середину апреля увеличил закупку минеральных удобрений до 2,7 млн т (в пересчете на 100% питательных веществ). Это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ассоциация отмечает, что обеспеченность аграриев минеральными удобрениями составляет уже 56% от прогнозной потребности на весь 2022 год. Между тем ВТО опасается, что в 2023 году мир столкнется с дальнейшим удорожанием продуктов питания, если не будет восстановлен экспорт удобрений из России, Белоруссии и Украины.

