Квотирование экспорта удобрений из России продлят еще на год

Дефицита минеральных удобрений не наблюдается Д. Абрамов

Квотирование экспорта минеральных удобрений из России будет продлено на озимый и яровой сев 2022/23 сельхозгода. Об этом в своем Telegram-канале сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. Она отметила, что обеспеченность аграриев минеральными удобрениями и семенами — залог успеха посевной кампании.



Гендиректор агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский край) Александр Неженец сказал «Агроинвестору», что главный вопрос в том, какой будет цена на удобрения. «Квотирование — это хорошо, но это говорит только о том, что в стране, в которой выпускается более 10 млн т удобрений, найдется этот продукт для своих аграриев. Было бы удивительно, если бы было иначе», — сказал он. Неженец рассказал, что, по словам местного дилера, стоимость аммофоса составит 58 тыс. руб. за тонну, селитры — 30 тыс. руб. за тонну. «Это высокие цены для нас. А с учетом экспортной пошлины на зерно это ставит компанию в тяжелое финансовое положение, тем более что увеличилась ставка по кредитам», — сказал Неженец.



Если стоимость минеральных удобрений будет высокой, то нужно готовиться к использованию органических удобрений, чтобы снизить затраты. По словам Неженца, удобрения на следующий год компания будет закупать после продажи урожая. «В этом вопросе тоже есть проблемы. В прошлом году мы закончили продажу рапса 5 апреля. У потребителя не было сложностей, так как у него был фьючерсный контракт по маслу, деньги были выделены оттуда», — рассказал Неженец. Он добавил, что в этом году контейнерные перевозки закрыты, и у маслоперерабатывающих предприятий появилась проблема с отправкой масла в Китай. «У них нет понимания, поэтому мы не можем получить деньги», — отметил он. По словам агрария, по продаже пшеницы пока понимания тоже нет. «Ситуация с привлечением денег сильно осложнилась. Да, можно взять кредиты, но сейчас они дорогие. Обычно мы готовим бюджет на следующий год заранее, однако сейчас это сделать невозможно», — заключил Неженец.



Гендиректор компании «Тамбовские фермы» Игорь Поляков рассказал, что на сегодняшний день дефицита минеральных удобрений не наблюдается. По его мнению, продление ограничений на их экспорт — это одна из возможных мер для обеспечения стабильности внутреннего рынка. «Рост на мировых рынках даже с учетом имеющихся квот позволит отечественным производителям получать доход, обеспечивающий их потребности», — сказал Поляков «Агроинвестору».



По его словам, в текущих условиях наблюдается изменение цен внутри страны. «Однако не всегда рост оправдан, и мы полагаем, что сейчас ситуация должна стабилизироваться. Тем более, что производители и поставщики удобрений должны понимать, что мер, предпринимаемым правительством, достаточно для того, чтобы обеспечить внутренний рынок. Поэтому мы полагаем, что спекулятивный рост цен скоро сойдет на нет», — сказал Поляков. По его мнению, хотя цены все равно вырастут относительного прошлого года, но они не будут «вызывающе высокими».



С некоторыми проблемами могут столкнуться южные регионы, которые начинают приобретать удобрения уже сейчас, когда производители пытаются получить за них максимальную цену, продолжает Поляков. «Однако я думаю, что это больше вопрос местной власти, которая должна организовать взаимодействие между локальными поставщиками химической продукции и местными производителями», — заключил он.



Председатель совета директоров компании «Комсомолец» (Забайкальский край, выращивает рапс, пивоваренный ячмень и др.) Валерий Нагель считает, что инициатива, о которой говорит Абрамченко, полезна и очень важна на данный момент. Он сказал «Агроинвестору», что предприятие сталкивается с проблемами при покупке минеральных удобрений. «Селитру, например, вообще невозможно купить. С остальными удобрениями конкретно у нас все хорошо, но только потому, что мы их купили вовремя», — пояснил Нагель.



Продление квоты — полезная мера для внутреннего рынка, считает вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. «Ожидать снижения спроса или цен на мировом рынке удобрений не стоит. Ресурсы для поставок на внутренний рынок решат многие вопросы, главное — сохранить технологический уровень в растениеводстве, — прокомментировал он «Агроинвестору». — Однако эта мера должна дополняться другими, экономическими инициативами. У государства есть прекрасный рычаг — азотные удобрения, которые делаются из природного газа. Наличие дешевых удобрений можно отыграть за счет экспорта».

