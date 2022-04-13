Владимир Путин: Россия и Белоруссия найдут рынки для своих удобрений

Цены на некоторые виды удобрений в три раза превышают докризисный уровень и продолжают расти «ФосАгро»

Россия и Белоруссия найдут рынки для своих удобрений, если проблемы при поставках на западные рынки будут сохраняться. Об этом президент Владимир Путин сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко, сообщает «Интерфакс».



Путин заявил, что России создают проблемы с логистикой: с заходами в порты, со страховкой судов. «Мы только что это обсуждали на примере отрасли удобрений. <...> Наша отрасль найдет, куда это все деть. Потому что многие страны, которые мы не относим к разряду недружественных, заинтересованы в получении российских и белорусских удобрений», — цитирует «Интерфакс» Путина.



Президент отметил, что сейчас цены на некоторые виды удобрений в три раза превышают докризисный уровень и продолжают расти. По его мнению, это, в том числе, связано с ошибками западных стран в газовой сфере, потому что первоначальным компонентов для производства многих видов удобрений является природный газ. Усугубляя финансовое положение России и ситуацию с морским транспортом, партнеры делают хуже себе. «Недостаточные объемы продовольствия или запредельно высокие цены приведут к голоду в ряде регионов мира. Следующий шаг — это новые волны эмиграции, в том числе в европейские страны», — подчеркнул глава государства.



Ранее Евросоюз в рамках очередного пакета санкций ввел квоты на импорт из России калийных и сложных удобрений с содержанием калия. Квоты установлены с 10 июля сроком на год. По оценке собеседников «Интерфакса» в отрасли, размеры квот очень близки к обычным объемам поставок этих видов удобрений из России в Европу, а цель этой меры — препятствовать реэкспорту белорусского хлоркалия.



Между тем, директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков сказал РИА «Новости», что резкий рост цен на удобрения на мировом рынке вызван логистическими проблемами в связи с санкциями против России. По данным ООН, наша страна занимает первое место в мире по экспорту азотных удобрений и второе — по экспорту фосфорных и калийных удобрений. Нехватка удобрений угрожает мировым поставкам продовольствия, которые уже ограничены в связи с перебоями отгрузок зерна из России и Украины, сказал Танурков. По его мнению, главный способ решения проблем — перенаправление поставок удобрений и замена компаний-перевозчиков.



При этом он отметил, что в условиях текущей конъюнктуры рынка, когда цены на удобрения с начала 2021 года выросли в 2,5-3,5 раза, временное снижение экспорта вряд ли будет очень болезненным для российских производителей. А квоты на экспорт удобрений, введенные правительством до 2023 года, направлены на обеспечение внутренних сельхозпроизводителей, но при этом не ведут к существенному снижению вывоза. Танурков подчеркнул, что такой способ регулирования экспорта намного более благоприятный для производителей удобрений, чем, например, вывозные пошлины, поскольку в текущих рыночных условиях позволяет производителям существенно нарастить прибыль за счет отгрузок по высоким ценам.

