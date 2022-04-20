ВТО: без поставок удобрений из России цены на продовольствие будут расти

Обеспеченность российских аграриев минеральными удобрениями составляет 56% от прогнозной потребности Е. Егоров

В 2023 году мир столкнется с дальнейшим удорожанием продуктов питания, если не будет восстановлен экспорт удобрений из России, Белоруссии и Украины. Такое мнение высказала гендиректор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Бразилии Карлусом Альберту Франку Франсой, пишет ТАСС.



По мнению Оконджо-Ивеа, текущая ситуация — непростой вызов для рынка. Она подтвердила, что президент Бразилии Жаир Болсонару и глава МИД Франса обратились к ВТО с просьбой «поднять вопрос об удобрениях» не только на министерском уровне, но и с привлечением более широкой экспертной аудитории. Это необходимо для «предоставления доступа» к удобрениям из восточно-европейского региона. «Мы посмотрим, что можно будет сделать с этим. Нам нужно, чтобы Бразилия производила продовольствие. Если она не сможет этого сделать, и если Украина также не сможет, это будет означать, что в следующем году мы столкнемся с новой проблемой [роста] цен на продовольствие», — заключила она.



Ранее правительство выделило дополнительную квоту в 700 тыс. т на экспорт минеральных удобрений. Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут сказал «Агроинвестору», что, по его мнению, эти объемы будут поставлены в дружественные страны. «Выделение этой квоты — разумное решение. Заводы нельзя остановить, как и постоянно работать на склад. Кроме того, по данным Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), в этом году сельхозпроизводители закупили 2,5 млн т удобрений», — отметил он.



Гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова напоминает, что Россия является крупнейшим в мире поставщиком удобрений. По итогам 2021 года наша страна отгрузила за рубеж порядка 37 млн т. Согласно данным ФТС, в январе 2022 года удобрения поставлялись в 82 страны, при этом наибольшую долю в поставках занимает Бразилия — 23%. Остальные страны-покупатели занимают менее 10%: Эстония — 8%, Финляндия — 7,2%, США — 6%. В январе 2022 года Россия, по словам Петровой, экспортировала 2,7 млн т удобрений на $1,5 млрд.



Между тем, по данным РАПУ, российский АПК, по состоянию на середину апреля увеличил закупку минеральных удобрений до 2,7 млн т (в пересчете на 100% питательных веществ — д.в). Это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ассоциация отмечает, что обеспеченность аграриев минеральными удобрениями составляет уже 56% от прогнозной потребности на весь 2022 год.



Более трети закупок приходится на регионы Центрального федерального округа, по одной пятой — на Южный и Приволжский округа, более 16% — на регионы Урала, Сибири и Дальнего Востока. «План поставок минеральных удобрений предприятиями-участниками РАПУ выполняется полностью, согласно графику, законтрактованным объемам и с учетом возможностей национальной транспортной системы. При этом, по азотным и комплексным NPK-удобрениям, наиболее востребованным под весенний сев и подкормки, выполнение превышает 100%», — говорится в сообщении ассоциации. Исполнительный директор РАПУ Максим Кузнецов отметил, что производители ждут от Минсельхоза план до конца года в разрезе региональной специфики, ассортимента и сроков поставок для обеспечения удобрениями осенних полевых работ.

