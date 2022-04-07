Алексей Гордеев: российский агробизнес способен занять нишу покидающих страну компаний

АПК сможет нарастить производство в традиционных для себя сферах Ю. Эйвазова

Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев считает, что отечественный агробизнес, прежде всего в сфере пищепрома, способен занять нишу, которая освобождается из-за ухода с российского рынка зарубежных компаний, сообщил «Интерфакс». Почти весь агробизнес в России частный, кроме того, в последние годы он работает в достаточно жесткой конкуренции и уже научился адаптироваться к разным условиям, говорит Гордеев. При этом, по его мнению, нужно усилить роль государства в создании кооперативных систем сбыта продукции для фермеров и личных подворий.



Гордеев отметил, что в контексте формирования таких систем можно было бы рассмотреть возможность создания при них небольших предприятий по хранению продукции и ее переработке. «К примеру, небольшие склады по хранению продукции, чтобы не каждый у себя держал картошку в подвале. Обработали, помыли, упаковали. Или миницеха по переработке молока. Вот этим сейчас можно государству было бы заняться», — полагает Гордеев.



Директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков сказал «Агроинвестору», что, по его мнению, российский сектор АПК сможет нарастить производство в традиционных для себя сферах: зерно, масличные, сахар, мясопродукты, рыба, морепродукты. Однако, по его словам, во многом результаты будут зависеть от урожая и климатических условий. Востриков также напомнил, что у России есть технологическая зависимость от поставок из-за рубежа. По его мнению, необходимо заменить товары на отечественные аналоги или покупать в странах, которые не присоединились к санкциям. Также большое давление на рынок, по словам Вострикова, оказывают цены на удобрения. «Сейчас у многих сельхозпроизводителей не хватает средств, чтобы закупать дорогостоящие удобрения», — знает он.



Для принятия решения по ограничению экспорта продуктов питания из России необходимо проанализировать баланс мирового производства и потребления, продолжает Востриков. Он отметил, что ситуация прояснится осенью, когда появятся фактические данные по валовым сборам зерновых и масличных в России и данные по мировому производству сельхозпродукции. «Когда балансы по продовольствию будут известны, тогда нужно будет думать и принимать какое-то решение: есть ли необходимость проводить интервенционные закупки, вводить квотирование, менять или отменять экспортные пошлины», — заключил он.

