Правительство увеличило квоту на экспорт минеральных удобрений

Квота расширена почти на 700 тысяч тонн «ФосАгро»

Правительство временно — до 31 мая — почти на 700 тыс. т увеличило квоту на экспорт минеральных удобрений. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина. В том числе квота на вывоз азотных удобрений расширена на 231 тыс. т, на сложные удобрения — на 466 тыс. т. До 31 мая квоты не распространяются на поставку удобрений в Донецкую и Луганскую народные республики, в Абхазию и Южную Осетию.



Эти меры необходимы, чтобы поддержать производителей удобрений, у которых возникает риск простоя из-за невысокого спроса на внутреннем рынке и санкций недружественных государств, отмечается в сообщении. При этом компании-производители рассчитывают на интерес к удобрениям со стороны государств, не присоединившихся к санкционным ограничениям. Увеличить квоту ранее предложил Минпромторг. Ведомство поясняло, что это позволит предотвратить снижение загрузки производственных мощностей.



Президент Владимир Путин ранее отметил, что Россия и Белоруссия найдут рынки для своих удобрений, если проблемы при поставках на западные рынки будут сохраняться. «Наша отрасль найдет, куда это все деть. Потому что многие страны, которые мы не относим к разряду недружественных, заинтересованы в получении российских и белорусских удобрений», — цитировал главу государства «Интерфакс».



С 1 декабря 2021 года правительство ввело квоты на экспорт азотных и сложных азотосодержащих удобрений в качестве одной из мер для сдерживания роста цен на продовольствие. Максимальный объем экспорта азотных удобрений был установлен на уровне 5,9 млн т, сложных — 5,35 млн т. Позднее квота на вывоз карбамида была увеличена на 280 тыс. т с учетом ввода новых мощностей «Акроном».



В начале апреля вице-премьер Виктория Абрамченко в своем Telegram-канале сообщила, что квотирование экспорта минеральных удобрений из России будет продлено на озимый и яровой сев 2022/23 сельхозгода. Она добавила, что обеспеченность аграриев минеральными удобрениями и семенами — залог успеха посевной кампании.

