США вывели из-под санкций российские удобрения

Минудобрения попали в список жизненно необходимых продуктов наравне с сельскохозяйственной продукцией, лекарствами и медицинскими изделиями Д. Абрамов

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США опубликовало новую генеральную лицензию от 24 марта, которая фактически вывела из-под возможных санкций российские минеральные удобрения, пишет «Коммерсантъ» . Это необходимо, чтобы избежать дефицита продукции, который возник на фоне нарушения логистики поставок из России.



Отмечается, что минудобрения попали в список жизненно необходимых продуктов наравне с сельскохозяйственной продукцией, лекарствами и медицинскими изделиями. Собеседники «Коммерсанта» пояснили, что это связано с дефицитом на мировом рынке из-за проблем с поставками из России: крупные перевозчики остановили сотрудничество с российскими предприятиями. Кроме того, источники газеты выразили надежду на отмену пошлин в отношении российской химической продукции. Они действуют в США и Европе на фосфорсодержащие удобрения и карбамидно-аммиачную смесь. «Коммерсантъ» отметил, что США и Европа ощутимо зависят от поставок из России, при этом Москва способна перенаправить товарный поток в Азию в случае ухудшения обстановки.



В США с января 2022 года действуют антидемпинговые пошлины на карбамидо-аммиачную смесь из России (для «Акрона» — 9,66%, «Еврохима» — 9,84%). Аналогичные меры с осени 2019 года действуют в Европе: 27,77 евро на тонну для «Еврохима» и 42,47 евро — для «Акрона» и остальных производителей из России. Также в апреле 2021 года Вашингтон ввел пошлины на импорт фосфорсодержащих удобрений из России: для «Фосагро» они установлены на уровне 9,19%, для «Еврохима» — 47,05%, для остальных российских производителей — 17,2%.

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут сказал «Агроинвестору», что Россия обеспечивает примерно 20% мирового рынка минеральных удобрений. «Мы являемся крупнейшим мировым экспортером минеральных удобрений, это доминирующий фактор, — считает он. — В мире сейчас наблюдаются высокие риски нарушения глобальной продовольственной безопасности. Думаю, американцы хотят исключить или хотя бы снизить эти риски, причем не только для себя, но и для других стран». Корбут также отметил, что стоимость минеральных удобрений сейчас находится на «запредельно высоком уровне», что ведет к снижению их использования. Это, в свою очередь, увеличивает риски сокращения производства.



В пресс-службе Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) «Агроинвестору» рассказали, что в России дефицита минеральных удобрений нет и не предвидится, а санкционное давление не станет препятствием для обеспечения российских аграриев отечественными минеральными удобрениями в полном объеме.



В ассоциации напомнили, что российский АПК был и остается приоритетным потребителем индустрии минеральных удобрений, а внутренний спрос — драйвером ее развития. «Последние несколько лет предприятия отрасли работали в условиях роста внутреннего спроса, превышающего все возможные прогнозы, и он был полностью обеспечен продукцией российского производства, — прокомментировали в РАПУ. — В 2021 году российские аграрии приобрели почти на 20% больше минеральных удобрений, чем годом ранее, в то время как прирост экспорта минеральных удобрений, по данным ФТС, составил менее 10%».



На сегодняшний день ситуация с закупками и поставками минеральных удобрений в России стабильная, продолжает пресс-служба ассоциации, отечественная индустрия минеральных удобрений полностью обеспечена отечественным сырьем. «С учетом накопленных ресурсов российские аграрии, по состоянию на последнюю неделю марта, приобрели 2,2 млн т минеральных удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ). Это почти половина от потребности отечественного АПК в минеральных удобрениях на 2022 год», — рассказали в РАПУ.



Что касается стоимости удобрений, то еще прошлым летом производители зафиксировали цены для отечественных потребителей, напомнила пресс-служба. «И эта ставка действительна на весь период весенних полевых работ, до конца мая. Таким образом, сельхозтоваропроизводители и защищены от роста затрат на подкормку озимых и яровой сев, и лишены повода снижать объемы применения минеральных удобрений», — комментирует ассоциация.



Между тем, подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию приняла решение увеличить квоты на экспорт азотных и сложных удобрений на 231 тыс. т и 466 тыс. т соответственно, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития. Мера актуализирована с учетом баланса производства и потребления этих видов удобрений. Правительство России с 1 декабря 2021 года ввело квоты на экспорт азотных и азотосодержащих удобрений в качестве одной из сдерживания роста цен на продовольствие. Максимальный объем экспорта азотных удобрений в рамках квот, действующих по 31 мая 2022 года, был установлен на уровне 5,9 млн т, сложных — 5,35 млн т. Позднее квота на экспорт карбамида была увеличена на 280 тыс. т с учетом ввода новых мощностей «Акроном».

