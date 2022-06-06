ФАС рекомендовала производителям минеральных удобрений установить предельные цены

В этом году аграрии увеличили закупки удобрений на 12% «Фосагро»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) утвердила методические рекомендации по разработке торговых политик для производителей минеральных удобрений. Эта дополнительная мера позволит обеспечить отечественных аграриев удобрениями на недискриминационной основе, говорится в сообщении службы. Рекомендации касаются азотных и азотсодержащих удобрений, которые занимают значительную долю в структуре потребления минудобрений в целом.



ФАС рекомендует производителям разработать торгово-сбытовые политики, предусматривающие предельные цены реализации этих видов удобрений, которые формируются на основе базовых цен, средней стоимости за период мая-июля 2021 года и индексации ниже существующего уровня инфляции. Торгово-сбытовые политики при этом должны быть размещены в открытом доступе на сайтах производителей. Предварительно проекты таких документов рекомендуется согласовать с ФАС.



Кроме того, служба рекомендует дистрибьюторам установить максимальную наценку на уровне не более 5% от предельной цены реализации удобрений. Также им рекомендуется предоставлять аграриям отчеты о фактической цене и объеме закупки сырья, конечном размере наценки, затратах на хранение и транспортировку. Если дистрибьютор не выполняет этого, то аграрии вправе расторгнуть с ним соглашение.



В начале мая ТАСС со ссылкой на Минпромторг сообщал, что профильные министерства по поручению правительства обсуждают индексацию фиксированных внутренних цен на минеральные удобрения. Ранее участники комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по производству и рынку удобрений обратились к первому вице-премьеру Андрею Белоусову с просьбой регулярно индексировать цены на минеральные удобрения на уровень инфляции, также они просили увеличить максимальную наценку дистрибьюторов удобрений с 5% до 10%, что, по их мнению, должно способствовать развитию региональных логистических и дистрибьюторских систем.



Производители минеральных удобрений — участники Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) зафиксировали цены почти год назад, предваряя повышение мировых цен и задолго до роста волатильности на финансовых рынках. Несмотря на инфляционные опасения, почти год цены на внутреннем рынке оставались неизменными, сообщили «Агроинвестору» в ассоциации. «Важно, что продукция поступала потребителям в полном соответствии с ранее намеченным графиком. В результате в прошлом году российские аграрии увеличили приобретение минеральных удобрений почти на 20%, а по итогам пяти месяцев этого года — на 12% до 3,4 млн т (в пересчете на 100% питательных веществ)», — отмечает РАПУ.



По данным ассоциации, к концу мая российские производители минеральных удобрений на 100% выполнили план Минсельхоза по обеспечению сельхозпроизводителей минеральными удобрениями под весенний сев и обеспечили более 70% прогнозной потребности АПК в минеральных удобрениях на весь 2022 год.



«На сегодняшний день мы ожидаем от агроведомства план приобретения минеральных удобрений до конца года и также готовы выполнить его в полном объеме с учетом новых методических рекомендаций ФАС», — уточняет ассоциация. Также она обращает внимание, что торговые политики участников РАПУ были опубликованы в открытом доступе на корпоративных ресурсах еще летом прошлого года: по всей видимости, сейчас их достаточно будет просто обновить.



Между тем, заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко в ходе заседания Правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий поручила признать принятые правительством России меры по сдерживанию роста цен на минеральные удобрения эффективными и поддержать их продление до 31 мая 2023 года. Речь, в частности, о квотировании экспорта азотных и азотсодержащих удобрений. 31 мая правительство утвердило продление квот на их вывоз с 1 июля до 31 декабря 2022 года.

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