Минсельхоз: аграрии будут обеспечены удобрениями для озимого сева и весенних работ

Регионы активно готовятся к проведению озимого сева Д. Абрамов

Минеральные удобрения для российских аграриев будут как для проведения озимого сева, так и для весенних полевых работ следующего года. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель министра сельского хозяйства Андрей Разин. Он подчеркнул, что это во многом определяет потенциал дальнейшего развития отрасли.



По словам Разина, аграрии обеспечены необходимыми объемами удобрений, принятые меры по квотированию экспорта и сдерживанию роста цен позволили решить этот вопрос. Замминистра добавил, что изначально у участников рынка были определенные опасения по этому поводу. Он напомнил, что для поддержки производителей был принят план закупок с июня 2022 года по май 2023-го.



По данным Разина, планируется приобрести более 15 млн т удобрений, в том числе 7 млн т аммиачной селитры. Это примерно на 20% больше, чем за прошедший аналогичный период. «А чтобы не было дефицита, и цены на минудобрения оставались доступными, продлена практика квотирования экспорта», — добавил он.



В интервью ТАСС Разин также отметил, что Минсельхоз не ожидает проблем с семенами для озимого сева, их будет достаточно. «Сейчас регионы активно готовятся к осени, в том числе закупают семенной материал. Учитывая, что для озимого сева традиционно используются отечественные семена, то тут проблем мы не видим», — сказал замминистра.



При этом, по его словам, в течение многих лет наблюдался рост использования семян иностранной селекции. «Мы понимаем эти слабые стороны и видим определенную дистанцию между тем, что предлагают многие отечественные селекционеры, и тем, что требует рынок», — сказал Разин ТАСС. Он напомнил, что в последние годы для развития семеноводства сделано многое, в частности, запущена федеральная научно-техническая программа и идет поддержка строительства селекционно-семеноводческих центров.



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