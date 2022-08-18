«Магнит» планирует передавать просроченные продукты производителям кормов и удобрений

Далеко не все продукты питания могут использоваться в кормах для животных из-за жестких регламентов А. Гордеев

Один из крупнейших ритейлеров страны — «Магнит» — поставил цель к 2025 году вдвое снизить объем пищевых отходов, которые отправляются на полигоны. Для этого компания намерена оптимизировать свои закупки у поставщиков, передавать продукты на переработку, а также продавать просроченные продукты контрагентам, пишут «Известия». «Мы начали поиск покупателей на продукты питания, которые утратили свои потребительские свойства: выбраны партнеры и заключаются договоры. В рамках этого проекта мы разработали схему списания и регистрации продуктов с истекшим сроком годности, которые продолжают иметь ценность», — говорится в документах компании по управлению устойчивым развитием.



В пресс-службе «Магнита» «Агроинвестору» также сказали, что недавно в Москве был запущен проект по фудшерингу (эту идею в июле поддержал Минпромторг). «Теперь мы готовим пилотный проект по передаче продуктов с уже истекшими сроками годности или нарушенной упаковкой производителям кормов для животных и удобрений. Мы определяем товары и находимся в поиске партнеров, которые будут забирать из магазинов просроченный товар, например хлебобулочные изделия, на переработку. Если пилот будет удачным, то начнем постепенно его масштабировать», — говорит представитель компании. В «Магните» считают, что потенциально это достаточно эффективный способ сократить объемы пищевых отходов на мусорных полигонах.



В рамках пилота компания будет руководствоваться постановлением Правительства РФ № 1612 от 07.10.2020 — этот документ установил порядок изъятия из обращения опасной продукции. Под этот термин попадает и просрочка, следует из закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» (29-ФЗ). Такие товары можно направлять на экспертизу, чтобы подтвердить их безопасность, после чего уничтожать или утилизировать. Если тест удачный, то продукцию можно направить на переработку и изготавливать корм для животных.



Продажа просрочки покупателям с большой скидкой или ее передача на благотворительность строго запрещены, но использование во вторичной переработке на возмездной основе — это правильный рациональный шаг для снижения воздействия на окружающую среду, сказал «Известиям» председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. Ранее АКОРТ уже оценивала средние потери продуктов питания — это до 7% от розничного товарооборота. Ежегодный объем пищевых отходов в организациях, входящих в ассоциацию, может составлять 700 тыс. т. Из них 25% приходится на торты, молочную гастрономию, мясные деликатесы, колбасу и бакалею. Еще 30% — на мясо, рыбу и птицу, 45% — на фрукты и овощи.



Исполнительный директор Национального кормового союза Сергей Михнюк говорит, что не вся продукция, которая производится и продается в торговых сетях, может использоваться в качестве вторичного сырья для производства кормов. «Сельхозживотные формируют мышечную массу из того, что потребляют, и если в магазине есть просроченные кисель или торт — что нам с ними делать? В просроченных овощах начинается процесс гниения, а у нас стерильное производство, в колбасах бывают E-добавки, по крупе тоже может быть несоответствие целому ряду требований, например по влажности. Нам проще не заниматься этим, чем заниматься», — прокомментировал «Агроинвестору» Михнюк.



Дело в том, что регламентированные процедуры формирования кормовой базы и производство комбикормов для продуктивных животных на порядок серьезнее, чем при производстве продуктов питания для людей, объясняет он. Предложение инициативы о продаже просроченных продуктов — это попытка переложить на кормовую отрасль ответственность за последующую утилизацию, свои логистические или правовые недоработки, считает Михнюк. «Мы знаем, насколько серьезны договоры закупок, которые разработаны у торговых сетей. Пусть везут обратно поставщику или отлаживают свою логистику», — добавляет он.



В 2020 году «Агроинвестор» сообщал, что депутаты Госдумы разработали законопроект, который предлагает установить возможность оборота некачественных и опасных пищевых продуктов, которые можно переработать, в том числе в удобрения и корма для животных. Позже Минпромторг поддержал инициативу. Гендиректор Ассоциации производителей кормов ЕАЭС Владимир Манаенков тогда говорил, что нововведение, в случае одобрения, может найти отклик у производителей свинины, но это вопрос выбора для животноводов. «Переработка отходов должна быть конкурентоспособной по сравнению с другими источниками сырья, чтобы заинтересовать животноводов», — комментировал он «Агроинвестору». Кроме того, переработчики отходов в корма столкнутся с требованиями Россельхознадзора о безопасности и другими трудностями.



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