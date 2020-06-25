Депутаты предложили перерабатывать просроченные продукты в корма и удобрения

Перерабатывать «просрочку» в корм реально, однако такая продукция должна быть конкурентоспособной по сравнению с традиционным сырьем М. Стулов

Депутаты Госдумы разработали законопроект, который предлагает установить возможность нахождения в обороте некачественных и опасных пищевых продуктов, которые можно переработать, в том числе в удобрения и корма для животных. Документ направлен в профильные министерства для получения официальных отзывов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова. Документ предлагает дать право организациям-утилизаторам нести расходы на экспертизу, хранение, перевозку, утилизацию или уничтожение некачественных продуктов питания. При этом исключается возможность нахождения в обращении некачественных и опасных пищевых продуктов для употребления их в пищу людьми.



Согласно существующим нормам, некачественные и опасные для человека пищевые продукты и отходы, в том числе просроченные, должны быть либо захоронены на полигоне твердых коммунальных отходов (ТКО), либо утилизированы. «Такие пищевые отходы являются очень ценным и полезным ресурсом для изготовления корма животным, удобрений, биогаза, что также позволяет снизить стоимость новых продуктов для потребителя. Однако не всегда такие ресурсы могут быть эффективно использованы, их потери в настоящее время достигают огромных масштабов», — говорится в документе (цитата по ТАСС).



По информации авторов законопроекта, в год у участников Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) образуется более 700 тыс. т такой продукции. При этом у ритейла нет стимула заниматься утилизацией, так как она требует проведения экспертиз, а также связана со «значительными финансовыми и временными издержками». В результате «просрочка» чаще всего оказывается на полигонах и разлагается там, чем наносит серьезный вред окружающей среде, увеличивая выбросы метана в атмосферу, повышая риски возникновения пожаров. «Переработка почти нулевая. Мы предлагаем дать право переработчикам проводить экспертизу продуктов, а сейчас это должны делать продавцы, и перерабатывать “просрочку” в корма для животных. Эта практика существует уже во многих странах и зарекомендовала себя», — добавляет Бурматов (цитата по РИА «Новости»).



Ранее идея перерабатывать пищевые отходы в корма в России муссировалась на примере одного из мировых лидеров в производстве продуктов питания. Однако она вызывала вопросы с технологической и законодательной точек зрения. Тогда зоотехники не исключали возможность переработки, но обращали внимание на трудности: во-первых, нужно предварительно сепарировать разные ингредиенты, которые присутствуют в просроченной продукции. Второе — вопрос упаковки. «Не будут же зоотехники разрывать каждую упаковку продукта либо перед промежуточной переработкой, либо перед непосредственным скармливанием скоту. То есть нужно понимать как предварительно либо сепарировать, либо проводить некую промежуточную обработку, отделяя одно от другого», — прокомментировал «Агроинвестору» исполнительный директор Национального кормового союза Сергей Михнюк.



Переработка просроченных продуктов должна соответствовать интересам и требованиям животноводов. Нововведение, в случае одобрения, может найти отклик у производителей свинины, однако компании, которые специализируются на выпуске кормов для домашних животных, вряд ли поддержат идею включать в состав их продукции просроченные товары, считает гендиректор Ассоциации производителей кормов ЕАЭС Владимир Манаенков. «Это вопрос выбора для животноводов. Нельзя им навязывать использование “просрочки”, но нужно давать интересные предложения <...>. Переработка отходов должна быть конкурентоспособна по сравнению с другими источниками сырья, чтобы заинтересовать животноводов», — рассказал он «Агроинвестору».



Переработчики отходов в корма столкнуться с рядом проблем, считает Манаенков. Во-первых, это показатели безопасности, потому что даже то, что безвредно для человека, не всегда полезно для животных. «Обязательно будут вопросы от Россельхознадзора: насколько такая продукция безопасна. То есть если эту идею развивать, то нужно подходить очень серьезно, ведь нужны определенные компетенции, в противном случае они, как дилетанты, столкнуться только с проблемами и ограничениями», — говорит он. Чтобы продукты переработки попали в корм животным, нужно пройти трудный и долгий путь, заключает он.

