Овощи с огородов могут появиться в торговых сетях

​В последние годы сборы овощей в ЛПХ активно снижаются flickr.com

Выращенные в огородах и на дачах овощи могут разрешить продавать в торговых сетях. По информации «Известий», вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минэкономразвития, Минсельхозу и Минпромторгу представить предложения о том, как граждане, имеющие личное подсобное хозяйство, смогут подтверждать безопасность такой продукции, чтобы поставлять ее на продажу. Сейчас соответствующие документы могут получить только предприятия, которые проходят проверки Роспотребнадзора. При этом чиновники обсуждают возможность продажи урожая ритейлерам только для самозанятых. Минсельхоз объясняет, что чем больше каналов для продажи овощей, тем выше доходы людей. Также эта мера увеличит объем предложения.



Источник «Агроинвестора» в отрасли говорит, что Минсельхоз с прошлого года обсуждал возможность продажи продукции с дачных участков в торговых сетях. В этом году была внедрена система, благодаря которой продукция из личных хозяйств попадает в ритейл, продолжает он. «Она действует через кооперативы и сельхозпроизводителей, которые закупают в ЛПХ овощи, формируют товарные партии, они проверяются на безопасность и потом уже поставляются в сети. Сами ЛПХ ничего продавать в ритейл не будут, только через кооперативы или сельхозтоваропроизводителей», — знает собеседник «Агроинвестора». По его словам, предприятия могут получать субсидию на 1 кг овощей, купленных в ЛПХ. Но вопрос в том, какой объем такой продукции поступает в сети: люди обычно ведут хозяйство для себя, поэтому нужна просветительская работа для популяризации такого метода реализации урожая.



Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников говорит, что инициатива не нова: в прошлом году была утверждена компенсация для ЛПХ, которые производят на продажу картофель и овощи «борщевого» набора, но на определенных условиях. Во-первых, они должны быть зарегистрированы как самозанятые, во-вторых, предоставить определенную отчетность о затратах на производство, деталях реализации и др. «Но пока нет ясности, как этот механизм будет работать, и насколько востребованным он окажется. Предположительно, это должно стимулировать возрождение сельхозкооперации, что может упростить господдержку ЛПХ», — прокомментировал «Агроинвестору» Красильников.



В последние годы площади под картофелем и овощами «борщевого» набора в частном секторе снижаются: только за три-четыре года сборы картофеля в ЛПХ упали на 1 млн т, и, скорее всего, эта тенденция сохранится из-за оттока сельского населения и физического старения людей, которые традиционно выращивают овощи на своих участках. Соответственно, перед товарным сектором сейчас стоит задача увеличивать площади и сборы овощей, продолжает Красильников. «Но также проблема в том, что большое количество выращенной частниками продукции не подпадает под учет, притом, что они арендуют земли и обычно производят довольно большие объемы продукции», — считает он. По мнению Красильникова, новый механизм должен вывести их из «серой» зоны и включить в официальную статистику.



Продукция из личных хозяйств в некоторой степени конкурирует с выращенной в товарном секторе, который в последние годы активно расширяет производство, обращает внимание Красильников. В частности, только в этом году площади под картофелем увеличились на 20 тыс. га или 4%. «Но если решения уже приняты, то Минсельхоз, региональные власти должны приложить больше усилий для популяризации этой меры <...>. Механизм новый, и люди в ЛПХ о нем почти ничего не знают», — говорит Красильников.



Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игоря Караваев говорит, что торговые сети-члены объединения уже активно реализуют программы сотрудничества с фермерскими хозяйствами: это и формат «Фермерский островок» (X5 Group), «Фермерские дворики» и договоры агроконтрактации («Магнит»), позволяющие ритейлеру заключать контракты с фермерами после собственного сельхозаудита; и специальные электронные кабинеты с упрощенным документооборотом для фермеров (сеть «Азбука Вкуса»).



Вместе с тем, есть ряд факторов, сдерживающих развитие полноценного партнерства с фермерскими хозяйствами и небольшими локальными производствами, так как не все могут выдерживать необходимый график поставок и предоставлять требуемые объемы, сказал «Агроинвестору» Караваев. Как правило, их продукция производится небольшими партиями, есть фактор сезонности производства, вероятна нестабильность качества (могут быть изменения в рецептуре, некоторая доля брака), трудности с выстраиванием логистики на стороне таких партнеров, а также с упаковкой и маркировкой.



«С учетом этих факторов для ЛПХ более эффективными и комфортными с точки зрения взаимодействия каналами сбыта остаются небольшие предприятия торговли (сетевые и несетевые), а также объекты нестационарной торговли и рынки», — считает Караваев. По его мнению, решение задачи расширения сбыта товаров ЛПХ лежит в безусловном снятии всех видов ограничений для работы малых, в том числе нестационарных форматов торговли. Один из способов расширения каналов торговли локальной сельскохозяйственной продукцией — это создание фермерских коопераций, которые могут обеспечить необходимые объемы поставок для крупных торговых сетей.



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