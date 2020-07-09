Минпромторг поддержал идею переработки «просрочки» в корма и удобрения

Идея перерабатывать просроченное продовольствие в корма может найти отклик у производителей свинины Легион-Медиа

Минпромторг поддерживает законопроект о переработке просроченных пищевых продуктов в корма для животных и удобрения, разработанный комитетом Госдумы по экологии и охране окружающей среды, сообщает РИА «Новости». Документ предлагает перерабатывать продукцию при условии прохождения специальной экспертизы, подтверждающей ее безопасность. Также депутаты планируют разрешить организациям-утилизаторам нести расходы на экспертизу, хранение, перевозку или уничтожение такой продукции.



О планах Госдумы разрешить использовать «просрочку» для переработки в корма и удобрения стало известно в конце июня. Ранее подобную идею в России обсуждали на примере одного из мировых лидеров в производстве продуктов питания, но она вызывала вопросы с технологической и законодательной точек зрения, рассказывал «Агроинвестору» исполнительный директор Национального кормового союза Сергей Михнюк.



По его словам, тогда зоотехники не исключали возможность переработки, но обращали внимание на трудности: во-первых, нужно предварительно сепарировать разные ингредиенты просроченной продукции. Во-вторых, нужно решить вопрос упаковки: на промышленных комплексах может быть затруднительно вручную открывать каждую упаковку продукта перед промежуточной переработкой либо непосредственным скармливанием скоту.



Гендиректор Ассоциации производителей кормов ЕАЭС Владимир Манаенков считает, что нововведение, в случае одобрения, может найти отклик у производителей свинины, но это вопрос выбора для животноводов. «Нельзя им навязывать использование “просрочки”, но нужно давать интересные предложения. Переработка отходов должна быть конкурентоспособной по сравнению с другими источниками сырья, чтобы заинтересовать животноводов», — комментировал он «Агроинвестору».



Кроме того, переработчики отходов в корма столкнутся с требованиями Россельхознадзора о безопасности и другими трудностями. Кроме того, при развитии этой идеи нужны определенные компетенции, в противном случае можно столкнуться только с проблемами и ограничениями, говорил Манаенков. Чтобы продукты переработки попали в корм животным, нужно пройти трудный и долгий путь, уверен он.



Согласно существующим нормам, некачественные и опасные для человека пищевые продукты и отходы, в том числе просроченные, должны быть либо захоронены на полигоне твердых коммунальных отходов (ТКО), либо утилизированы. «Такие пищевые отходы являются очень ценным и полезным ресурсом для изготовления корма животным, удобрений, биогаза, что также позволяет снизить стоимость новых продуктов для потребителя. Однако не всегда такие ресурсы могут быть эффективно использованы, их потери в настоящее время достигают огромных масштабов», — говорится в законопроекте, который предлагает разрешить переработку.



По информации авторов законопроекта, в год у участников Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) образуется более 700 тыс. т «просрочки». При этом у ритейла нет стимула заниматься утилизацией, так как она требует проведения экспертиз, а также связана со «значительными финансовыми и временными издержками». В результате «просрочка» чаще всего оказывается на полигонах и разлагается там, чем наносит серьезный вред окружающей среде, увеличивая выбросы метана в атмосферу, повышая риски возникновения пожаров.

