Инвестор вложит 2,7 млрд рублей в переработку топинамбура

Компания «ИстАгро Дон» получила кредит на 955 млн руб. для создания комплекса по комплексной переработке топинамбура и выпуска ингредиентов для пищевой промышленности, биофармацевтики и животноводства, сообщает Корпорация МСП. Общая стоимость проекта — около 2,7 млрд руб.



Первая очередь завода стоимостью 1,4 млрд руб. предполагает строительство цеха по выпуску олигофруктозного сиропа и гранулированного корма из жома топинамбура. При выходе на полную мощность предприятие будет производить до 10 тыс. т сиропа и 2,5 т жома в год. На втором этапе планируется создать участок более глубокой переработки для выпуска инулина и фруктоолигосахаридов. Продукцию планируется поставлять как на внутренний рынок, так и в страны ближнего и дальнего зарубежья.



По словам гендиректора «ИстАгро Дон» Олега Зайцева, экологически чистые фруктаны (полимеры фруктозы) широко востребованы мировыми и российскими производителями продуктов питания и напитков, а также производителями специализированных продуктов для здоровья. «Спрос на пребиотические ингредиенты увеличивается на уровне 8,5% в год, в первую очередь, на инулин и фруктоолигосахариды», — отмечает он (цитата по сообщению Корпорации МСП).



«Продукция проекта будет востребована на российском рынке, сегодня инулин и другие продукты переработки импортируются, — прокомментировала «Агроинвестору» партнер компании «НЭО Центр Инна Гольфанд. — Среди минусов стоит отметить отсутствие собственной сырьевой базы — в рамках проекта планируется закупать продукцию у фермеров, что может привести к проблемам с ценой, качеством и доступностью сырья».



По данным kartoteka.ru , ООО «ИстАгро Дон» было зарегистрировано в марте 2012 года, уставной капитал составляет 6,88 млн руб. Основной вид деятельности — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, прочие. С начала 2015 года гендиректором компании является Олег Зайцев — соучредитель московской «ИстАгро» (55%), которой принадлежит половина в «ИстАгро Дон». «ИстАгро» занимается выращиванием столовых корнеплодных и клубнеплодных агрокультур с высоким содержанием крахмала или инулина. Еще 50% в «ИстАгро Дон» с ноября 2019 года владеет ООО «Тендеркон», которое специализируется на разработке строительных проектов. В ноябре прошлого года РБК писал, что она связана с сооснователем «Спортмастера» Дмитрием Дойхеным. Ранее половина «ИстАгро Дон» принадлежала ООО «Биофармацевтические инвестиции РВК», конечным бенефициаром через Российскую венчурную компанию выступало Росимущество.



Проект по переработке топинамбура был одобрен Наблюдательным советом особых экономических зон регионального уровня Липецкой области еще в апреле 2012 года. Тогда его стоимость оценивалась в 1,1 млрд руб., проектная мощность — в 40 тыс. т сырья в год. Предполагалось, что объем выпуска пищевого инулина составит 2 тыс. т. Однако реализация проекта была заморожена «в поисках источников финансирования», хотя администрация Липецкой области сообщала, что на площадке в ОЭЗ «Данков» инвестор за свой счет провел коммуникации, а также занимается выращиванием топинамбура.



В августе 2017-го «Коммерсантъ» писал, что Центрально-Черноземный банк Сбербанка одобрил выделение 1,2 млрд руб. кредита на строительство завода. Однако в начале 2018-го глава Данковского района Валерий Фалеев говорил агентству «Абирег», что инвесторы не могут найти средства на реализацию проекта. По его словам, «ИстАгро Дон» пытался подключить к проекту госкорпорацию «Ростех», которая тоже проявляла интерес к производству инулина. Однако стороны не смогли договориться о долях в уставном капитале предприятия, и альянс распался.



О том, что работа над проектом все-таки продолжится, стало известно в конце 2019 года. Тогда региональные власти сообщили, что компания смогла найти инвестора, и запуск предприятия намечен на ноябрь 2020 года. Правда, тогда же выяснилось, что проект существенно подорожал — до 2,6 млрд руб.



Новость дополняется

