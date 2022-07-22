Минпромторг поддержал идею фудшеринга в России

Ежегодно в России образуется более 17 млн тонн пищевых отходов М. Стулов

Минпромторг поддержал развитие программы фудшеринга в России, пишут «Известия». Согласно проекту, торговые сети смогут бесплатно передавать нуждающимся продукты с истекающим сроком годности. Речь идет только о еде, которая пригодна к употреблению, имеет нужные сертификаты качества и соответствует действующему регулированию. «По экспертным оценкам, если торговые сети будут передавать на благотворительность пищевую продукцию с коротким сроком годности, то это может поддержать нуждающихся и спасти около 1 млн т продовольствия в год. Этот вопрос требует проработки и обсуждения с ФНС, так как этот вид операций нужно освободить от НДС», — сообщила изданию пресс-служба ведомства. Ежегодно в России образуется более 17 млн т пищевых отходов, и кроме гуманитарной стороны вопроса утилизация такого количества мусора чревата последствиями и для окружающей среды.



Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев считает, что развитие института фудшеринга может стать одной из важных мер социальной поддержки потребителей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. «Передача на благотворительность пищевой продукции с коротким сроком годности позволит спасти порядка 1 млн т продовольствия в год, что может обеспечить 50% рациона для более чем 3,5 млн жителей России», — прокомментировал он «Агроинвестору».



Директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда положительно относится к развитию фудшеринга в России. По ее словам, в стране сейчас как минимум три группы населения по доходам тратят большую часть своего бюджета на питание, но могут купить только до 85% от рекомендуемой нормы, и такая программа помогла бы им. Эксперт считает, что фудшеринг — отличная мера поддержки людей, попавших в сложную жизненную ситуацию, когда помощь нужна здесь и сейчас. При этом механизм — лишь подспорье, одна из опор для нуждающихся, и он не является заменой адресной продовольственной помощи.



Кроме того, утилизация продуктов питания с истекающим сроком годности — это огромные потери для экономики, продолжает Шагайда. «Это варварское отношение к собственным ресурсам, слишком много уже выращенной и переработанной продукции выбрасывается <...>. Жалко, что мы так долго шли к фудшерингу. Я знаю, что торговые сети и консультанты давно говорили о необходимости внедрения программы, мы тоже еще в 2017 году продвигали эту идею в документах, которые готовились в Центре стратегических разработок <...>. Во многих странах мира — и бедных, и богатых — фудшеринг работает уже давно. Как правило, эти продукты привозят в определенные места, обычно при религиозных учреждениях, благотворительных организациях, и там раздают нуждающимся», — прокомментировала она «Агроинвестору».



По мнению Шагайды, программа не нуждается в излишнем государственном контроле в части распределения продуктов: волонтеры сами разберутся, куда привозить продукты, сколько кому давать и как сделать так, чтобы они потом не попали на рынок. «Это не замена продовольственной помощи, когда семьи получают поддержку гарантировано и в заранее определенном масштабе. Однако во всех подобных программах есть сложность: люди могут привыкнуть к помощи и довольствоваться только ею, отказавшись от попыток повысить свое благосостояние, даже если это возможно», — обращает внимание она. Поэтому крайне важно, с одной стороны, оказывать поддержку нуждающимся, а с другой — не способствовать тому, чтобы люди соглашались жить в такой ситуации постоянно. Для этого в некоторых странах устанавливают сроки оказания помощи — например, несколько месяцев, и за это время человек должен найти работу, пройти курсы переквалификации и др.



Первым в России фудшеринг-проектом является фонд «Русь», зарегистрированный в 2012 году. Бесплатные продукты от организации получают малоимущие семьи с детьми и нуждающиеся пенсионеры, распределение продуктов происходит через приходы Русской Православной Церкви и другие религиозные, благотворительные организации, а также органы социальной защиты населения. «Работа идет с крупнейшими российскими производителями товаров народного потребления, ритейл сетями, сетями общественного питания, которые по договорам пожертвования на постоянной основе передают свою продукцию в фонд продовольствия “Русь” с заводов и складов по всей стране», — говорится на сайте организации. Также в стране действуют другие проекты, мобильные приложения, сообщества в социальных сетях. Но, несмотря на такое разнообразие, все фудшеринг-сервисы, работающие в России, спасают только 7 тыс. т еды в год, ранее писал РБК.



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