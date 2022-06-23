Годовая инфляция в России продолжает замедляться

Цены на овощи продолжили сезонно снижаться М. Стулов

Инфляция в России с 11 по 17 июня замедлилась до 16,42% в годовом выражении против 16,69% неделей ранее. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации». По данным министерства, основной вклад в снижение цен по-прежнему вносит удешевление продовольствия (- 0,25% за неделю) за счет продолжающейся дефляции плодоовощной продукции. При этом на другие продукты питания сохранился умеренный рост цен на уровне 0,07%.



«На неделе c 11 по 17 июня 2022 года дефляция на потребительском рынке продолжилась (- 0,12%). В годовом выражении темпы роста цен снизились до 16,42%», — говорится в обзоре ведомства. По данным Росстата, в России за неделю с 11 по 17 июня была зафиксирована дефляция на уровне 0,12%. Неделей ранее в России наблюдалась дефляция 0,14%.



За период с 11 по 17 июня 2022 года, согласно информации Росстата, на 2% снизились цены на сахарный песок, куриные яйца подешевели на 0,6%, стерилизованное молоко — на 0,4%, гречневая крупа — на 0,3%. Плодоовощная продукция в среднем подешевела на 2,5% (неделей ранее — на 3,1%), в том числе капуста — на 9,7%, томаты — на 6,5%, свекла — на 3,8%, бананы — на 3,7%, лук — на 2,1%, морковь — на 2%, картофель — на 0,2%, огурцы — на 0,1%. В то же время цены на яблоки выросли на 0,3%. Также подорожали шоколадные конфеты — на 0,7%, рис и вермишель — на 0,4%, маргарин и черный чай — на 0,3%.



Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович ранее говорил «Агроинвестору», что инфляция в мае-июле всегда не просто замедляется, а переходит в дефляцию. Причиной служит поступление в продажу отечественного урожая плодоовощной продукции. Это обычные сезонные колебания, отмечал он. По оценке эксперта, к концу года годовая инфляция может составить 16-20%. «Для населения главное — это продовольственная инфляция, которая всегда на 2-3 п.п. выше общего индекса потребительских цен», — уточнял Остапкович.



Глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее заявлял, что инфляция в России к концу года будут ниже прогнозируемых 17,5%, но останется двузначной. В конце мая глава Банка России Эльвира Набиуллина в кулуарах встречи Ассоциации банков России говорила, что прогноз по инфляции в России по итогам 2022 года может быть снижен с текущих 18-23%, пересмотреть его планируется в июне. Она подчеркнула, что инфляция идет ниже базового прогноза, который ЦБ делал в апреле.



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