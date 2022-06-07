Владимир Путин: инфляцию в России удалось взять под контроль

Продовольственная инфляция всегда на 2-3 п.п. выше общего индекса потребительских цен А. Махонин

Рост цен в России остановился со второй половины мая, сейчас инфляция находится на нулевых отметках, ее удалось взять под контроль. Об этом заявил президент России Владимир Путин во вторник на совещании по экономическим вопросам. Глава государства подчеркнул, что в годовом выражении на 27 мая инфляция составила 17,4%. «При этом начиная со второй половины мая рост цен вообще остановился, сейчас инфляция находится на нулевой отметке, — отметил он. — Но мы-то с вами должны это иметь в виду: здесь есть и плюсы, есть и определенная, как в народе говорят, засада, поэтому нужно самым внимательным образом анализировать ситуацию и принимать своевременные решения».



Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович сказал «Агроинвестору», что инфляция в мае-июле всегда не просто замедляется, а переходит в дефляцию. Причиной служит отечественный урожай плодоовощной продукции, который появляется на полках в это время года. «Поэтому то, что сейчас происходит — абсолютно нормальное сезонное колебание. Судить о динамике инфляции по недельным показателем совершенно неправильно, для нее собирают данные по 110-120 наименованиям товаров и услуг, — сказал эксперт. — Все-таки нужно смотреть помесячную инфляцию, где собраны 550-560 товаров. Я абсолютно согласен с президентом в том, что инфляция замедлилась, но это было ясно как божий день».



По словам Остапковича, за год апрель к апрелю инфляция превысила 17%. Это рекордные цифры за последние 20-30 лет. Он подчеркнул, что если будет расти экономика, увеличится и инфляция, и наоборот. В России сейчас прогнозируется падение экономики на 7-8% на фоне замедления деловой активности, добавляет эксперт.



По его оценке, при позитивном сценарии к концу года годовая инфляция достигнет уровня 16-20%. «Причем проблема не в общем индексе потребительских цен. Для населения главное — это продовольственная инфляция, которая всегда на 2-3 п.п. выше общего индекса потребительских цен», — уточнил Остапкович.



Эксперт отметил, что сделать прогноз инфляции на 2023 год сейчас невозможно, так как продолжается геополитический кризис. «Он может длиться десятилетиями, а может решиться за полгода. Исходя из расчетов ЦБ, в следующем году инфляция составит около 7%, а в 2024-м — 4%. Меня терзают смутные сомнения насчет этих прогнозов. Однако все может измениться», — заключил эксперт.



В конце мая глава Банка России Эльвира Набиуллина в кулуарах встречи Ассоциации банков России заявила, что прогноз по инфляции в России по итогам 2022 года может быть снижен с текущих 18-23%, пересмотреть его планируется в июне. Она подчеркнула, что инфляция идет ниже базового прогноза, который ЦБ делал в апреле.



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