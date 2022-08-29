Агрохолдинги жалуются на снижение стоимости свекловичного жома

В сезоне-2021/22 в России было выпущено 1,5 млн тонн жома Т. Кулистикова

Стоимость свекловичного жома, используемого в качестве кормового компонента в животноводстве, резко снижается. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в крупном агрохолдинге. Информацию изданию подтвердил крупный производитель сахара. Они утверждают, что с 1 августа, когда начался сезон уборки и переработки свеклы, цены на жом снизились более чем на 50%. Собеседник издания в растениеводческой компании объяснил снижение цен на жом ограничениями на экспорт продукта, введенными ЕС в рамках шестого пакета санкций против России в июне этого года.



По оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в сезоне-2021/22 в России было выпущено 1,5 млн т жома, из которых 88% поставлялось на внешние рынки, на страны ЕС приходилось 95% экспорта, отмечает «Коммерсантъ». Почти весь свекловичный жом шел на экспорт в ЕС, а с учетом ограничений девать его становится некуда, говорит источник «Агроинвестора» в отрасли. Он подчеркнул, что объемы вывоза на другие рынки и потребление в России крайне незначительные. «Из 1,5 млн т будет пристроено примерно 500 тыс. т. Куда отправлять остатки — никто не знает. Это серьезный вызов», — говорит собеседник «Агроинвестора».



Он также напомнил, что в 2022 году ожидается практически рекордный урожай зерновых, особенно много будет собрано фуражного зерна, качество зерна в целом ожидается ниже, чем в прошлом году. «А свекловичный жом, как правило, в каждом регионе котируется дешевле, чем самое дешевое фуражное зерно. Его очень сложно дорого продать. К тому же этот продукт идет в основном на корм КРС, чуть реже — лошадям, курам, козам и овцам. Это ограничивает потенциал сбыта», — сказал он.



Проблема в том, что ресурсы хранения на складах сахарных заводов ограничены, как только они заполнятся, оставшийся сырой жом не будет высушен и гранулирован, а заводы будут вынуждены тратиться на его утилизацию, продолжает собеседник «Агроинвестора». «Мало того, что они не получат дополнительную выручку и прибыль от продажи продукта, придется еще и потратиться на утилизацию и уплату экологических штрафов», — добавил он.



Директор Sugar.ru Вадим Гомоз подтвердил «Агроинвестору», что со свекловичным жомом действительно есть проблема. По его словам, для экспорта жома в ЕС придется его «мелассировать» - увеличивать сахаристость путем добавления свекловичной патоки. «Такой "сладкий" жом будет иметь другой код ТН ВЭД и не попадет под санкционные ограничения. Либо нужно искать новые рынки сбыта, которыми могут выступить Турция или Китай», — считает Гомоз.



В прошлых сезонах основными покупателями российского свекловичного жома были Латвия, Испания, Нидерланды и другие, всего доля формального экспорта жома в страны ЕС в 2021 году составила 93,3%, отмечается в публикации на sugar.ru . Там также указано, что с производством мелассированного свекловичного жома возможны проблемы. Во-первых, для такой переработки необходимы технические регламенты, которыми руководствовались бы технологи заводов при производстве. А необходимые регламенты и опыт производства есть только на нескольких сахарных заводах, и неочевидно, что они готовы поделиться этими знаниями, говорит Гомоз. К тому же, отмечает он, даже техрегламент не гарантирует правильное производство на другой производственной линии с другим набором техники, так что все равно сначала придется экспериментировать с производством, чего сахарные заводы всегда старались избегать.



Кроме того, нет гарантий, что после экспорта в Европу значительных объемов мелассированного жома новые санкции не будут введены уже и в отношении него. «Не исключен вариант, что жом будет изъят из санкционного списка. Этот товар является прямым конкурентом фуражной пшеницы, а ее поступление на мировой рынок в этом году осложнено спецоперацией на Украине, — отмечает sugar.ru . — Даже если получится наладить массовые поставки зерновых из черноморских портов Украины, фуражное зерно пойдет на экспорт в последнюю очередь, после масличных и кукурузы».



По словам собеседника «Коммерсанта» на рынке, экспорт жома может постепенно переориентироваться с ЕС на страны Северной Африки, Ближнего Востока и Китай. Он тоже допускает пересмотр санкций ЕС, так как местным животноводам будет сложно найти замену для более 1 млн т кормового компонента.



Гомоз также сказал «Агроинвестору», что падение цен на сахар обусловлено ожиданием хорошего урожая. Эксперт считает, что состояние сахарной свеклы до конца уборки будет улучшаться. Потенциальные факторы риска на сегодня — это погода в ближайшие два-три месяца и изменение потребления. «Пока непонятно, как на потребление повлияет уход с рынка иностранных производителей сладких напитков, насколько их сможет заместить отечественная продукция. Также неизвестно потребление сахара населением регионов Украины, которые сейчас находятся под контролем России», — заключил Гомоз.



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