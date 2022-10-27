Сбор гречихи уже превысил прошлогодний

Гречиху выращивают почти в 50 регионах flickr.com

Валовой сбор гречихи в России уже превысил прошлогодний итоговый урожай, достигнув 1,2 млн т, сообщает Минсельхоз в своем Telegram-канале. В прошлом году сбор этой агрокультуры, по данным Росстата, составил 918 тыс. т.



Гречиху выращивают почти в 50 регионах, около 75% производства приходится на Алтайский край, Башкирию, Курскую, Воронежскую и Орловскую области. «Хороший урожай позволит не только полностью обеспечить внутренний рынок, но и расширить экспортные возможности», — отмечает министерство.



По данным правительства Алтайского края на 23 октября, в этом году аграрии региона собрали более 700 тыс. т гречихи (в 2021 году было 597 тыс. т). В Орловской области, по данным «Центра агроаналитики», к 24 октября уборочная кампания по гречихе почти подошла к концу. Там было обмолочено 44,8 тыс. га (90%), получено 61,9 тыс. т агрокультуры, средняя урожайность составила 13,8 ц/га.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко в конце сентября говорил «Агроинвестору», что валовой сбор гречихи в 2022 году превысит 1 млн т против 0,9 млн в 2021-м и примерно 1 млн т в среднем за последние пять лет. «Таким образом, проблем с крупой — ни с качеством, ни с количеством — не будет», — отмечал он.



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