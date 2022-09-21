Гречка подешевела на фоне увеличения урожая гречихи

Стоимость гречихи также снижается М. Стулов

Оптовые цены на гречневую крупу за неделю с 9 по 16 сентября упали с 70,5 тыс. руб. до 48,5 тыс. руб. за тонну с НДС, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на мониторинг аналитической компании «ПроЗерно». Средняя цена в августе составила 76,2 тыс. руб./т, в сентябре прошлого года она была на уровне 65,6 тыс. руб./т. Такая динамика связана с ожиданием хорошего урожая гречихи.



Гендиректор «ПроЗерна» Владимир Петриченко уточнил «Агроинвестору», что валовой сбор составит около 1,08 млн т против 0,9 млн в 2021-м и примерно 1 млн т в среднем за последние пять лет. «Таким образом, проблем с крупой — ни с качеством, ни с количеством — не будет», — подчеркивает он.



По данным Минсельхоза, к 19 сентября собрано 445,8 тыс. т гречихи против 119,1 тыс. т на аналогичную дату прошлого года. Урожайность увеличилась с 7,2 ц/га до 12,8 ц/га. Агрокультура обмолочена на 349,2 тыс. га — 31% от площади посева. В целом гречиха в этом году заняла около 1,1 млн га — на 15,1% больше, чем в 2021-м.



Стоимость гречихи также снижается, отметил Петриченко. «Если месяц назад она стоила 45 тыс. руб./т, то сейчас в Алтайском крае переработчики готовы купить ее по 22 тыс. руб./т с НДС, а цена сельхозпроизводителей — 33 тыс. руб./т с НДС. Примерно такие же цены в Башкирии», — рассказал он. По данным эксперта, сейчас крупа все еще вырабатывается из старых запасов гречихи, которая была куплена по более высокой цене, но когда крупяные заводы начнут перерабатывать сырье нового урожая, цены на крупу еще снизятся.



А вот урожай проса в этом году будет невысоким — по оценке «ПроЗерна», он составит 280 тыс. т. В первую очередь, причина в снижении посевных площадей на 19% до 239 тыс. га, объясняет Петриченко. Урожайность тоже будет меньше, чем годом ранее, хотя ненамного. «Валовой сбор ожидается ниже среднего за пять лет, который составляет 350 тыс. т, и чем в 2021-м, когда было собрано 360 тыс. га проса. Однако это не рекордно низкий показатель», — добавляет он.



Несмотря на это, цены на пшено тоже падают — сейчас в среднем они составляют 24,4 тыс. руб./т с НДС, а у главного производителя проса и пшена — Саратовской области — еще ниже, рассказывает эксперт. Он полагает, что цены на просо продолжат уменьшаться, пока идет новый урожай, но это временное и локальное явление, в последствии они несколько увеличатся и выровняются.



Между тем, на прошлой неделе индийский премьер-министр Нарендра Моди на саммите Шанхайской организации сотрудничества сказал о необходимости продвижения новых видов продовольствия, в том числе пшена, для борьбы с голодом и обеспечения продовольственной безопасности. По его словам, пшено не так активно производится в странах ШОС, но во многих регионах мира на протяжении тысячелетий оно играло большую роль. «Это очень важный источник питательных веществ, который позволит нам преодолеть последствия продовольственного кризиса. Мы выступаем за его активное продвижение на уровне ШОС и всего мира», — цитирует Моди ТАСС.



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