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Премия «Агроинвестор года - 2021»

Рынки

Стоимость гречки обновила десятилетний максимум

Рост цен в начале сезона может быть связан с межсезонной нехваткой сырья

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

В ближайшее время на рынок начнет поступать крупа из нового урожая
Е. Разумный
В ближайшее время на рынок начнет поступать крупа из нового урожая
Е. Разумный

Летом 2021 года цены на гречку в торговых сетях обновили максимум за 10 лет: в августе килограмм крупы подорожал в среднем до 102,5 руб., сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. Последний раз цена на гречку превышала 100 руб. в мае 2011 года — тогда килограмм стоил 112 руб.

В 2020 году цены на крупу также выросли из-за ажиотажного спроса на фоне пандемии коронавируса: россияне скупали товары с длительным сроком хранения перед самоизоляцией. С октября прошлого года гречка в России непрерывно дорожала и немного подешевела в первую неделю сентября нынешнего года, однако с 7 по 13 сентября розничные цены на крупу вновь начали расти: по данным Росстата, на 0,2%.

Стоимость крупы в магазинах может расти из-за дефицита на рынке, полагает «АФГ Националь» (занимается продажей гречки), пишет РБК. Также на цены могло повлиять решение правительства о запрете экспорта гречки летом. Из-за этого производители «придержали» продукцию, в результате выросли оптовые цены в Центральной России, рассказал источник РБК на продовольственном рынке. Поставщики X5 Group повышают отпускные цены на гречку, объясняя это сокращением запасов, поскольку новый урожай еще не собран.

Правительство включило гречку в перечень социально значимых продуктов, за ценами на которые следит государство. Если в течение 60 дней подряд продукт из списка подорожает на 10% без учета сезонных колебаний, на него на 90 дней могут установить предельные цены.


Минсельхоз отметил, что в стране достаточные запасы гречки, и возможность дефицита исключена. «В текущем году посевные площади под гречихой были увеличены на 12,1% — до 975,9 тыс. га», — говорится в сообщении ведомства. Сбор урожая гречихи продолжается, по состоянию на 16 сентября убрано около 30% посевов. Объемы производства гречки покрывают спрос предприятий переработки, это позволяет в полной мере обеспечить потребности внутреннего рынка, подчеркивает министерство.

Заместитель гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова сказала «Агроинвестору», что, по ее данным, цены на гречиху нового урожая только формируются. В Алтайском крае они складываются преимущественно в диапазоне 39-42 тыс. руб./т, в регионах Центрального Черноземья — 42-45 тыс. руб./т. Однако в дальнейшем не исключено снижение по мере продвижения уборки к завершению, считает Глазунова.

«Валовой сбор, по данным ИКАР, пока прогнозирует на уровне 850-870 тыс. т. Тем не менее, он может оказаться и выше, если проблемы с качеством в Алтайском крае и ряде других регионов будут носить локальный характер, — объяснила эксперт. — На региональных крупозаводах массовое производство гречневой крупы из гречихи нового урожая еще почти не началось, однако оно стартует в ближайшее время». Глазунова также отметила, что цены на гречку в первые две декады сентября формировались на относительно высоком уровне в связи с небольшими остатками крупы из зерна урожая прошлого года. «В ближайшее время на рынок начнет поступать «свежая» гречка», — добавила эксперта.

Исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков сказал РИА «Новости», что гречка у производителей и фасовщиков не дорожала с мая, небольшой рост цен в начале сезона может быть связан с межсезонной нехваткой сырья. Востриков отметил, что спрос со стороны крупозаводов находится на уровне прошлого года, а «экспорт сейчас под большим вопросом, поэтому дополнительного спроса не создает». Дальнейшую динамику цен будет возможно анализировать после поступления данных по валовому сбору гречихи в текущем году, добавил он, заметив, что регионы в основном пока только приступают к уборке гречихи.

Екатерина Шокурова 

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