Стоимость гречки продолжает расти

Многие крупозаводы отмечают сокращение производства гречневой крупы М. Стулов

Розничные и оптовые цены на гречку продолжают расти несмотря на хороший урожай агрокультуры. Так, по данным Росстата, средние розничные цены на гречку в октябре составили 106,84 руб./кг. Это максимальный показатель для этого времени года за всю историю наблюдений ведомства (с 2000 года). Самые высокие цены на эту крупу фиксировались в мае 2011-го — 112,02 руб./кг.



Заместитель гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова сказала «Агроинвестору», что причина повышения цен на гречку кроется, в том числе, в увеличении стоимости гречихи и росте затрат на переработку, упаковку, логистику и другие составляющие себестоимости. «Многие крупозаводы отмечают сокращение собственного производства гречневой крупы в связи с тем, что сельхозпроизводители не спешат продавать имеющиеся запасы гречихи, ожидая дальнейшего роста цен на нее», — отметила эксперт.



По ее словам, сейчас в Алтайском крае, крупнейшем производителе гречихи в России, цена достигает 50 тыс. руб./т с НДС. «Исторически максимальная цена на эту агрокультуру была зафиксирована весной 2011 года — 60 тыс. руб./т. Однако тогда столь высокий уровень цен на гречиху был обусловлен двумя подряд неурожайными годами — 2009 и 2010», — напомнила Глазунова. В текущем году урожай гречихи полностью соответствует потребностям российского рынка и экспортному спросу. Поэтому, несмотря на рост затрат на выращивание гречихи, цены на нее сейчас необоснованно высоки, считает эксперт ИКАР. По прогнозу Глазуновой, можно ожидать, что в перспективе хозяйства начнут более активно продавать гречиху, и цены на нее могут стабилизироваться. Соответственно, стоимость гречневой крупы тоже придет в норму.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко сказал «Агроинвестору», что цена на гречку в последнее время колеблется и сейчас она несколько поднялась. По его данным, в начале ноября цена гречки-ядрицы на оптовом рынке составляла 81 тыс. руб. за тонну. Потом она снизилась на 200 руб., а сейчас снова поднялась в цене на аналогичную сумму. «То есть сейчас стоимость достигает где-то 81,05-81,1 тыс. руб. за тонну. Есть заводы, которые предлагают ее за 82 тыс. руб. за тонну. При этом в октябре средние цены были на уровне 77,7 тыс. руб. за тонну», — рассказал эксперт.



Петриченко отметил, что подорожала и гречиха — ее стоимость составляет 46-48 тыс. руб./т. Также есть предложения по 45 тыс. руб./т. «Рынок гречки крайне иррациональный, поэтому прогнозировать цены на нее почти невозможно, как и объяснить причины их роста», — заключил эксперт.



Президент Союза зернопереработчиков Алтая Валерий Гачман ранее говорил «Агроинвестору», что в начале сезона-2020/21 гречиха стоила 25 тыс. руб./т и к весне достигла уровня 40 тыс. руб./т. Такой рост он связывает с ухудшением видов на урожай 2021 года из-за засухи в Центре и Поволжье, и опасениями за объемы валового сбора гречихи в Алтайском крае. Учитывая, что снижения производства в этом году не произошло, экономических обоснований для значительного удорожания гречихи и гречки нет, кроме одного: роста цен на всех товарных рынках в мире и в России, подчеркивал глава союза.



По данным Минсельхоза на 17 ноября, в России собрано более 1 млн т гречихи, что на 66 тыс. т выше показателя на аналогичную дату прошлого года. По прогнозу министерства, в этом году валовой сбор культуры превысит уровень 2020 года и в полном объеме обеспечит загрузку предприятий переработки. В текущем году посевы гречихи были увеличены на 12,1% до 975,9 тыс. га. «Это позволило получить стабильный урожай даже в условиях неблагоприятных погодных факторов. В настоящее время производство гречихи в России полностью покрывает потребности внутреннего рынка», — говорится в сообщении Минсельхоза.

