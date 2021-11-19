Гречиха и гречка будут дешеветь

В России нет дефицита ни гречихи, ни гречневой крупы М. Стулов

По данным Росстата, за неделю с 9 по 15 ноября гречневая крупа в рознице подорожала в среднем на 1,2%, за три предыдущие недели цены выросли на 3,6%, по сравнению с декабрем — на 18,3%. При этом объективных причин для роста цен на гречку нет, отмечают отраслевые эксперты.



По информации Минсельхоза, урожай гречихи к 17 ноября превысил 1 млн т — на 66 тыс. т больше, чем было годом ранее. Ведомство прогнозирует, что итоговый валовой сбор будет выше прошлогоднего и в полном объеме обеспечит загрузку перерабатывающих предприятий. В этом году посевы гречихи увеличились на 12,1% до 975,9 тыс. га, что позволило получить стабильный урожай даже в неблагоприятных погодных условиях, отмечает министерство.



«Текущие цены на гречиху и гречку завышены, они не соответствуют тому хорошему урожаю, который уже почти собран», — сказал «Агроинвестору» гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. Президент Союза зернопереработчиков Алтая Валерий Гачман подтверждает, что гречихи в России в этом году собрано достаточно для полного обеспечения внутреннего потребления, несмотря на засуху в Поволжье и Центре. В Сибири в целом урожай агрокультуры несколько выше прошлогоднего, в частности, в Алтайском крае собрали более 0,5 млн т — немного больше, чем в прошлом году.



Но цены на все агрокультуры, в том числе крупяные, значительно выросли. Сейчас стоимость гречихи составляет около 50 тыс. руб./т, тогда как еще в середине августа находилась на уровне 35-40 тыс. руб./т, сравнивает Гачман. «В начале сезона-2020/21 гречиха стоила 25 тыс. руб./т и к весне достигла уровня 40 тыс. руб./т. Такой рост был связан с ухудшением видов на урожай 2021 года из-за засухи в Центре и Поволжье, и опасениями за урожай гречихи в Алтайском крае», — напоминает он. Учитывая, что снижения производства в этом году не произошло, экономических обоснований для значительного удорожания гречихи и гречки нет, кроме одного: роста цен на всех товарных рынках в мире и в России, подчеркивает глава союза.



«Нет дефицита ни гречихи, ни крупы, а экспортный спрос на них незначителен: среднегодовые объемы вывоза не оказывают существенного влияния на баланс данной агрокультуры. Наоборот, по законам рынка, цена на гречиху должна немного снижаться, ведь для того, чтобы обеспечить внутренний рынок и незначительный экспорт, в России достаточно производить 0,8 млн т гречихи», — подчеркивает Гачман.



Но дело в том, что аграрии, по словам Гачмана, не торопятся продавать гречиху, так как у них нет острой потребности в деньгах, и ждут, пока цены достигнут справедливого, по их мнению, уровня. «Зернопереработчики, в свою очередь, из-за повышения цен на сырье повышают цену на крупу: сейчас они поднялись до 80 тыс. руб./т с 60 тыс. руб./т в начале августа. При этом продажи гречихи сельхозпроизводителями идут очень медленно», — отмечает он.



Такие необоснованные всплески цен вредят экономике, вызывают у владельцев сырья ожидания дальнейшего роста цены, а впоследствии — серьезных ценовых колебаний, уверен Гачман. «В дальнейшем рынок успокоится, и цены на гречиху и, соответственно, крупу немного снизятся», — полагает он. По его мнению, цена гречихи на уровне около 40 тыс. руб./ т -весьма достойная и позволит аграриям вести расширенное воспроизводство.

