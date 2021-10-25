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Агрохолдинги России - 2021

Рынки

Производители круп предупредили о подорожании овсянки и гречки в ноябре

Это связано с существенным ростом цен на сырье

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Поставщики продуктов питания на протяжении всего прошлого года сдерживали рост отпускных цен за счет собственной рентабельности
М. Стулов
Поставщики продуктов питания на протяжении всего прошлого года сдерживали рост отпускных цен за счет собственной рентабельности
М. Стулов

Цены на гречку и овсянку в ноябре могут увеличиться на 10-20%. О готовящемся подорожании предупредил крупный производитель круп «Роса», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма копании торговым партнерам. В качестве причины подорожания называется существенный и продолжающийся рост цен на сырье. С августа по 15 октября гречиха подорожала на 38%, овес — на 32%, уточняет издание.

В сети магазинов «Верный» изданию подтвердили получение писем от производителей круп, которые предупреждают о повышении цен на свою продукцию в среднем на 15%. Поставщики объяснили принятое решение тем, что окончание сбора урожая не способствовало снижению стоимости агрокультур, а, напротив, привело к росту цен, пояснил «Коммерсанту» представитель «Верного».

В агрохолдинге «АФГ Националь» изданию сообщили о росте себестоимости производства круп. По словам представителя компании, за год полипропиленовая и картонная тара подорожали более чем на 100%, а российское сырье — на 30%. Существеннее всего подорожала гречка, меньше всего — рис. Зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов пояснил «Коммерсанту», что поставщики продуктов питания на протяжении всего прошлого года сдерживали рост отпускных цен за счет собственной рентабельности. Однако на сегодня резервы исчерпаны, и они вынуждены или поднимать отпускные цены, или уходить с рынка.

Минсельхоз сообщил, что объемы местного производства основных видов круп и сырья для них обеспечивают внутренний спрос. В этом году посевы гречихи выросли на 12,1% до 975,9 тыс. га. К 22 октября в России собрано 837,5 тыс. т гречихи, что на 22 тыс. т превышает показатель прошлого года. Всего осталось убрать порядка 13% площадей. По прогнозу Института конъюнктурного рынка (ИКАР), в целом урожай гречихи в этом году будет на уровне 900 тыс. т против 892 тыс. т в 2020-м.

Заместитель гендиректора ИКАР Ирина Глазунова сказала «Агроинвестору», что цены на гречневую крупу на предприятиях и в оптовых компаниях в последние месяцы неуклонно растут. По ее словам, кроме прочих факторов во многом этому способствовало повышение цен на гречиху. «В новый сезон рынок вошел с небольшими запасами урожая 2020 года. До начала поступления гречихи нового урожая крупозаводы были вынуждены предлагать за оставшиеся объемы все более высокие цены, — объяснила эксперт. — Кроме того, есть проблемы с качеством новой гречихи, в том числе в крупнейшем регионе производства данной агрокультуры — Алтайском крае». По словам Глазуновой, из-за затяжных дождей в период уборки появилось много зерна с повышенной влажностью. «Хорошую гречиху сельхозпроизводители не торопятся продавать», — добавила эксперт.

С крупами овсяной группы аналогичная ситуация, продолжает Глазунова. «Цены на овес в начале сезона переработки росли. Крупозаводы активно закупали зерно урожая текущего года, поскольку качественного прошлогоднего овса почти не осталось», — рассказала эксперт. Сейчас, по ее данным, цены на данную агрокультуру в основном стабилизировались. «В итоге темпы роста отпускных цен производителей овсяных хлопьев во второй половине октября замедлились. Более того, на фоне увеличения предложения некоторые крупозаводы начали снижать цены на свою продукцию», — добавила Глазунова. Она также напомнила, что «Геркулес» не подлежит длительному хранению, поэтому, по мнению эксперта, производители вынуждены будут реализовывать его по ценам, которые диктует рынок.

В сентябре Росстат зафиксировал рост цены на геркулес до 80 руб./кг. Такой уровень был зафиксирован впервые за историю наблюдений ведомства как минимум с 2000 года. В августе и сентябре прошлого года эта крупа стоила 72,1 руб./кг. Причины удорожания — повышение закупочных цен у поставщиков, значительное увеличение стоимости сырья, упаковки, низкая урожайность овса, сокращение его посевов, а также тяжелые условия уборки в ряде ключевых регионов выращивания агрокультуры — в Сибири и на Урале.

Екатерина Шокурова 

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