Производители круп предупредили о подорожании овсянки и гречки в ноябре

Поставщики продуктов питания на протяжении всего прошлого года сдерживали рост отпускных цен за счет собственной рентабельности М. Стулов

Цены на гречку и овсянку в ноябре могут увеличиться на 10-20%. О готовящемся подорожании предупредил крупный производитель круп «Роса», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма копании торговым партнерам. В качестве причины подорожания называется существенный и продолжающийся рост цен на сырье. С августа по 15 октября гречиха подорожала на 38%, овес — на 32%, уточняет издание.



В сети магазинов «Верный» изданию подтвердили получение писем от производителей круп, которые предупреждают о повышении цен на свою продукцию в среднем на 15%. Поставщики объяснили принятое решение тем, что окончание сбора урожая не способствовало снижению стоимости агрокультур, а, напротив, привело к росту цен, пояснил «Коммерсанту» представитель «Верного».



В агрохолдинге «АФГ Националь» изданию сообщили о росте себестоимости производства круп. По словам представителя компании, за год полипропиленовая и картонная тара подорожали более чем на 100%, а российское сырье — на 30%. Существеннее всего подорожала гречка, меньше всего — рис. Зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов пояснил «Коммерсанту», что поставщики продуктов питания на протяжении всего прошлого года сдерживали рост отпускных цен за счет собственной рентабельности. Однако на сегодня резервы исчерпаны, и они вынуждены или поднимать отпускные цены, или уходить с рынка.



Минсельхоз сообщил, что объемы местного производства основных видов круп и сырья для них обеспечивают внутренний спрос. В этом году посевы гречихи выросли на 12,1% до 975,9 тыс. га. К 22 октября в России собрано 837,5 тыс. т гречихи, что на 22 тыс. т превышает показатель прошлого года. Всего осталось убрать порядка 13% площадей. По прогнозу Института конъюнктурного рынка (ИКАР), в целом урожай гречихи в этом году будет на уровне 900 тыс. т против 892 тыс. т в 2020-м.



Заместитель гендиректора ИКАР Ирина Глазунова сказала «Агроинвестору», что цены на гречневую крупу на предприятиях и в оптовых компаниях в последние месяцы неуклонно растут. По ее словам, кроме прочих факторов во многом этому способствовало повышение цен на гречиху. «В новый сезон рынок вошел с небольшими запасами урожая 2020 года. До начала поступления гречихи нового урожая крупозаводы были вынуждены предлагать за оставшиеся объемы все более высокие цены, — объяснила эксперт. — Кроме того, есть проблемы с качеством новой гречихи, в том числе в крупнейшем регионе производства данной агрокультуры — Алтайском крае». По словам Глазуновой, из-за затяжных дождей в период уборки появилось много зерна с повышенной влажностью. «Хорошую гречиху сельхозпроизводители не торопятся продавать», — добавила эксперт.



С крупами овсяной группы аналогичная ситуация, продолжает Глазунова. «Цены на овес в начале сезона переработки росли. Крупозаводы активно закупали зерно урожая текущего года, поскольку качественного прошлогоднего овса почти не осталось», — рассказала эксперт. Сейчас, по ее данным, цены на данную агрокультуру в основном стабилизировались. «В итоге темпы роста отпускных цен производителей овсяных хлопьев во второй половине октября замедлились. Более того, на фоне увеличения предложения некоторые крупозаводы начали снижать цены на свою продукцию», — добавила Глазунова. Она также напомнила, что «Геркулес» не подлежит длительному хранению, поэтому, по мнению эксперта, производители вынуждены будут реализовывать его по ценам, которые диктует рынок.



В сентябре Росстат зафиксировал рост цены на геркулес до 80 руб./кг. Такой уровень был зафиксирован впервые за историю наблюдений ведомства как минимум с 2000 года. В августе и сентябре прошлого года эта крупа стоила 72,1 руб./кг. Причины удорожания — повышение закупочных цен у поставщиков, значительное увеличение стоимости сырья, упаковки, низкая урожайность овса, сокращение его посевов, а также тяжелые условия уборки в ряде ключевых регионов выращивания агрокультуры — в Сибири и на Урале.

