В России снизились оптовые цены на гречку

В марте цены росли на фоне ажиотажного спроса Е. Разумный

За два месяца к 20 мая оптовые цены на гречневую крупу снизились на 13% до 81,32 тыс. руб. за тонну, сравнил Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). В конце марта стоимость гречки составляла 93,25 тыс. руб. за тонну. Сейчас цена примерно соответствует уровню ноября 2021-го и на 23,1% превышает стоимость крупы годом ранее. Основной причиной падения оптовых цен стало снижение спроса после массовых закупок впрок в марте.



Заместитель гендиректора ИКАР Ирина Глазунова рассказала «Агроинвестору», что текущий сезон характеризуется высоким производством гречневой крупы. За семь месяцев сезона-2021/22 оно было самым высоким по сравнению с аналогичными периодами предыдущих трех сезонов. В марте объем выпуска достиг 57 тыс. т. «Никогда за один месяц не было произведено столько гречневой крупы», — отметила Глазунова.



При этом экспорт снизился. «Таким образом, предложение данной крупы соответствует потребностям российского рынка и даже превышает их. На этом фоне цены на гречку снижались с начала декабря по февраль включительно. В марте начался их резкий рост в связи с ажиотажным спросом населения в силу известных событий», — продолжает эксперт. Однако уже в начале апреля, по словам Глазуновой, цены развернулись в сторону снижения. Спрос заметно упал: торговые сети и население еще используют ранее сделанные запасы. Такая ситуация, по всей видимости, будет сохраняться и в ближайшей перспективе, считает эксперт.



Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков сказал «Агроинвестору», что дальнейшая динамика цен на гречку в опте зависит от ряда факторов: от баланса спроса и предложения, от объемов нового урожая, от экспортной активности и так далее. На данный момент, по его словам, рынок характеризуется низкой активностью, поэтому оптовая цена гречки пока продолжает снижаться.



Востриков подчеркнул, что несмотря на снижение цен в опте, розничная цена на гречневую крупу растет. За неделю она подорожала на 0,3%, за месяц — на 2,5%. Экспорт гречихи из России в 2021 году, по его словам, превысил 71,5 тыс. т. За год поставки увеличились на 21,0% (на 12,4 тыс. т), за пять лет — выросли в 4,1 раза (на 54,1 тыс. т). По предварительным данным, без учета поставок в страны ЕАЭС, экспорт гречихи из России в январе-марте 2022 года превысил 27 тыс. т.



В прошлом году основным направлением российского экспорта гречихи был Китай, куда было направлено 22,6 тыс. т (31,5% объемов), продолжает Востриков. Второе место занимала Украина — 11,7 тыс. т (16,4%), на третьем была Япония — 9 тыс. т (12,6%).



В январе-марте 2022 года, без учета данных по поставкам в страны ЕАЭС, основным направлением российского экспорта гречихи были Литва, куда было направлено 8,2 тыс. т (29,9% от общего объема экспорта), Латвия — 6,4 тыс. т (23,1%), Китай — 3,8 тыс. т (13,8%), Япония — 3,3 тыс. т (12,1%) и Украина — 3,1 тыс. т (11,4%), рассказал исполнительный директор «Руспродсоюза». При этом, по его словам, импорт в последние годы минимальный. В 2021 году объемы ввоза гречихи в Россию составили 0,79 тыс. т, в январе-феврале 2022 года поставки не осуществлялись.



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