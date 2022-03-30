Производство круп в России достигло рекорда

Общее производство круп по итогам первой половины сезона-2021/22 рекордно высокое Pixabay

По итогам первых двух месяцев этого года производство круп в России выросло на 19,1% до 271 тыс. т, сообщил Минсельхоз. В том числе выпуск риса за два месяца вырос на 23,6%, пшеничной крупы — на 30,1%, манной — на 40,8%, гречневой — на 24,7%, перловой — на 12,8%, кукурузой — на 65,5%.



Заместитель гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова рассказала «Агроинвестору», что в феврале производство круп в целом заметно выросло по сравнению с январем (почти на 16%), а к февралю 2021-го прирост был еще более существенным — на 18,4%. Так, по данным Росстата, производство риса за первые два месяца 2022 года составило 87,7 тыс. т (плюс 16,75 тыс. т к 2021 году), гречки — 74 тыс. т (плюс 14,67 тыс. т), пшена — 15,34 тыс. т (плюс 1,18 тыс. т), кукурузной крупы — 10,7 тыс. т (плюс 4,24 тыс. т), манной — 15,4 тыс. т (плюс 4,48 тыс. т).



Отрицательная динамика была зафиксирована только в производстве овсяной и ячневой круп, их выпуск уменьшился на 1,4 тыс. т и 323 т до 8,6 тыс. т и 8,9 тыс. т соответственно. Несмотря на это снижение, общее производство круп по итогам первой половины сезона-2021/22 по-прежнему рекордно высокое, как и выработка риса, говорит Глазунова. По ее словам, производство гречки выше, чем за аналогичные отрезки сезонов 2019/20 и 2020/21, пшена — самое высокое с сезонов 2004/05 и 2005/06, когда за сентябрь-февраль.



«С начала года производство круп растет очень высокими темпами, и сейчас оно достигло рекордного уровня», — подтверждает исполнительный директор «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев (цитата по сайту Минсельхоза). По его мнению, это говорит о том, что пищевые и перерабатывающие предприятия способны обеспечить нужды потребителей даже в период ажиотажного спроса. По прогнозу Минсельхоза, посевы гречихи в этом году планируется расширить на 54,1 тыс. га до более 1 млн га, риса — на 2,9 тыс. га до 190,4 тыс. га, проса — на 52,7 тыс. га до 353,2 тыс. га.​



В последней декаде марта в звене производства имели место как повышения, так и отдельные понижения цен на две наиболее популярные крупы — рис и гречку, продолжает Глазунова. По ее словам, многие предприятия законтрактовали их объемы на несколько недель вперед. Ряд повышений отпускных цен был зафиксирован на пшено, крупы овсяной группы, манную, пшеничную, перловую, ячневую крупы и горох. Ранее ИКАР отмечал, что причиной подорожания круп в начале марта стала геополитика и повышенный потребительский спрос.

