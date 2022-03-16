ИКАР: крупы дорожают из-за повышенного спроса и геополитики

Оптовая цена гречки на 10 марта превысила 91 тысячу рублей за тонну М. Стулов

Согласно мониторингу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), причиной подорожания круп в начале марта стала геополитика и повышенный потребительский спрос, пишет «Интерфакс». Заместитель гендиректора ИКАР Ирина Глазунова сказала агентству, что цены на крупы растут на фоне высокой насыщенности рынка российской крупяной продукцией: производство круп с сентября 2021 года по январь 2022-го находится на рекордно высоком уровне.



По ее данным, за это время было выпущено 767 тыс. т различной крупы (686 тыс. т годом ранее). В том числе производство риса выросло с 221 тыс. т до 240 тыс. т, гречки — со 186 тыс. т до 211 тыс. т, прочих круп — с 239 тыс. т до 275 тыс. т. Производство пшена осталось на уровне прошлого года — 41 тыс. т, сказала эксперт.



Сейчас дорожает и сырье, и сами крупы, отметила Глазунова. Так, стоимость гречки у производителей по состоянию на 10 марта с НДС составила 87700 руб./т против 73570 руб./т на 28 февраля, риса — 57000 руб./т против 48000 руб./т, крупы «Геркулес» - 30625 руб./т против 28010 руб./т соответственно.



Оптовые цены (франко-склад продавца, с НДС) гречки на 10 марта составили 91011 руб./т против 82931 руб./т на 28 февраля, пшена — 31102 руб./т против 29369 руб./т, крупы «Геркулес» - 34927 руб./т против 32821 руб./т, отечественного риса — 54484 руб./т против 47220 руб./т. По словам Глазуновой, рост цен на импортный рис при этом оказался беспрецедентным и не имеющим даже близких по темпам аналогов в истории мониторинга ИКАР рынка круп, который проводится с 1998 года.



«Основную роль в повышении сыграл валютный фактор. Импорт риса за сентябрь-январь прошлого сезона практически соответствовал ввозу за тот же период текущего сезона — 92841 т и 92874 т соответственно», — приводит «Интерфакс» слова эксперта. Цена вьетнамского и тайского риса, по данным на 10 марта, составила 102333 руб./т против соответственно 67351 руб./т и 68340 руб./т на 28 февраля.



По прогнозу Минсельхоза, в этом году площади под основными крупяными культурами в России увеличатся. Посевы гречихи планируется расширить на 54,1 тыс. га до более 1 млн га, риса — на 2,9 тыс. га до 190,4 тыс. га, проса — на 52,7 тыс. га до 353,2 тыс. га.​

