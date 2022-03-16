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Рынки

ИКАР: крупы дорожают из-за повышенного спроса и геополитики

Их производство с сентября 2021 года по январь 2022-го находится на рекордно высоком уровне

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Оптовая цена гречки на 10 марта превысила 91 тысячу рублей за тонну
М. Стулов
Оптовая цена гречки на 10 марта превысила 91 тысячу рублей за тонну
М. Стулов

Согласно мониторингу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), причиной подорожания круп в начале марта стала геополитика и повышенный потребительский спрос, пишет «Интерфакс». Заместитель гендиректора ИКАР Ирина Глазунова сказала агентству, что цены на крупы растут на фоне высокой насыщенности рынка российской крупяной продукцией: производство круп с сентября 2021 года по январь 2022-го находится на рекордно высоком уровне.

По ее данным, за это время было выпущено 767 тыс. т различной крупы (686 тыс. т годом ранее). В том числе производство риса выросло с 221 тыс. т до 240 тыс. т, гречки — со 186 тыс. т до 211 тыс. т, прочих круп — с 239 тыс. т до 275 тыс. т. Производство пшена осталось на уровне прошлого года — 41 тыс. т, сказала эксперт.

Сейчас дорожает и сырье, и сами крупы, отметила Глазунова. Так, стоимость гречки у производителей по состоянию на 10 марта с НДС составила 87700 руб./т против 73570 руб./т на 28 февраля, риса — 57000 руб./т против 48000 руб./т, крупы «Геркулес» - 30625 руб./т против 28010 руб./т соответственно. 

Оптовые цены (франко-склад продавца, с НДС) гречки на 10 марта составили 91011 руб./т против 82931 руб./т на 28 февраля, пшена — 31102 руб./т против 29369 руб./т, крупы «Геркулес» - 34927 руб./т против 32821 руб./т, отечественного риса — 54484 руб./т против 47220 руб./т. По словам Глазуновой, рост цен на импортный рис при этом оказался беспрецедентным и не имеющим даже близких по темпам аналогов в истории мониторинга ИКАР рынка круп, который проводится с 1998 года.

«Основную роль в повышении сыграл валютный фактор. Импорт риса за сентябрь-январь прошлого сезона практически соответствовал ввозу за тот же период текущего сезона — 92841 т и 92874 т соответственно», — приводит «Интерфакс» слова эксперта. Цена вьетнамского и тайского риса, по данным на 10 марта, составила 102333 руб./т против соответственно 67351 руб./т и 68340 руб./т на 28 февраля.

По прогнозу Минсельхоза, в этом году площади под основными крупяными культурами в России увеличатся. Посевы гречихи планируется расширить на 54,1 тыс. га до более 1 млн га, риса — на 2,9 тыс. га до 190,4 тыс. га, проса — на 52,7 тыс. га до 353,2 тыс. га.​

Екатерина Шокурова 

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