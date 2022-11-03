Доля используемых отечественных семян должна составлять 75% Pixabay

Минсельхоз планирует увеличить поддержку приобретения отечественных семян, сокращая при этом импорт зарубежных. Об этом в ходе заседания правительства сказал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Вопрос обеспеченности аграриев семенами заслуживает отдельного внимания, подчеркнул он.



Весной сельхозпроизводители столкнулись с определенными сложностями, поскольку некоторые иностранные компании повысили цены или перестали исполнять контракты, напомнил глава агроведомства. «Для оперативного решения вопросов мы в полной мере использовали возможности собственной селекции, а также переориентировались на поставки из дружественных стран», — отметил Патрушев.



По его словам, посевная прошла без сбоев, озимый сев также полностью обеспечен семенами, но значительное и максимально оперативное наращивание импортозамещения в данном сегменте — одна из ключевых задач отрасли. «Для этого увеличиваем площади закладки семенных участков. Совместно с научным сообществом и бизнесом вырабатываем системные подходы для стимулирования развития российской селекции, — рассказал глава агроведомства. — На базе переданных в ведение Минсельхоза научно-исследовательских учреждений оцениваем рыночную востребованность уже имеющихся наработок. Кроме того, планируем увеличить поддержку приобретения отечественных семян, сокращая при этом импорт зарубежных. И уже со следующего года с 20 до 50% повышаем размер возмещения затрат по капексам на строительство селекционно-семеноводческих центров».



В конце августа Минсельхоз предложил установить квоту на импорт семян картофеля, подсолнечника, пшеницы и меслина, ржи, ячменя, кукурузы, сои, рапса и сахарной свеклы из США, стран ЕС, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии, Лихтенштейна, Великобритании и Северной Ирландии, писал «Агроинвестор». Позднее ряд отраслевых объединений и экспертов выступили с открытым письмом к президенту Владимиру Путину с просьбой не ограничивать поставки.



Согласно Доктрине продовольственной безопасности, доля используемых отечественных семян должна составлять 75%, а по итогам прошлого года она была на уровне 63,4%, говорил Патрушев в начале октября на правительственном часе в Совете Федерации. Для повышения уровня самообеспеченности семенами работа должна строиться только в постоянном контакте государства, науки и самих сельхозпроизводителей, уверен министр. В 2023 году в рамках Федеральной научно-технической программы (ФНТП) будут запущены подпрограммы по селекции винограда, масличных, технических культур, садоводству, кукурузе и зерновым.



Между тем, в конце октября на совещании в Совете Федерации первый зампред комитета по агропродовольственной политике Сергей Митин обратил внимание на рост использования зарубежных семян ряда сельхозкультур и низкий уровень реализации ФНТП. «Пока цифры чрезвычайно беспокоят нас по сахарной свекле и картофелю. Несмотря на то, что соответствующие подпрограммы [в рамках ФНТП] работают, идет снижение доли семян отечественной селекции в объеме высева, — цитирует его «Интерфакс». — По картофелю доля [семян отечественной селекции] в 2021 году составила 8,7%, в 2022 году — 6,7%, по сахарной свекле — 3% и 1,8% соответственно. Эти цифры подтверждены Российским сельскохозяйственным центром». Если эти цифры прозвучат на пленарном заседании Совета Федерации, то «надо будет носилки приглашать со скорой помощью», добавил Митин. Он уточнил, что из 15 профильных подпрограмм ФНТП работают три, шесть утверждены, но комплексного решения по их работе нет, еще шесть «находятся в зародыше».



Начальник управления фитосанитарного надзора при экспортно-импортных операциях и международного сотрудничества Россельхознадзора Наталья Соловьева в ходе совещания обратила внимание на увеличение импорта семян, пишет «Интерфакс». Так, по сравнению с прошлым годом ввоз семян кукурузы вырос на 5,1 тыс. т, подсолнечника — на 1,3 тыс. т, сахарной свеклы — на 186 т, семенного картофеля — на 179 т. «По заявкам, которые участники ВЭД дают на ввоз семян, получается, что потребность в импортных семенах у нас возросла, несмотря на все программы, которые мы реализуем», — отметила Соловьева.



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