Частичная мобилизация обострила кадровую проблему в АПК

Дефицит кадров в агросекторе может привести к снижению объемов выпуска продукции М. Стулов

Минсельхоз принял ряд решений для бесперебойного кадрового обеспечения АПК, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. Регионы в кратчайшие сроки сформируют кадровый резерв на самые востребованные специальности. Высшие и средние учебные учреждения, специализирующиеся на АПК, получат возможность компенсировать до 100% затрат на обучение и стажировки студентов по необходимым сельскохозяйственным специальностям, а также включат в учебные планы обязательные дисциплины по эксплуатации сельхозмашин и оборудования. Агропредприятия смогут возмещать затраты стажеров и обучающихся не только на проживание и оплату труда, но и на оформление документов и проезд к месту стажировки. Также Минсельхоз совместно с Минтрудом и Россельхозбанком продолжит работу над расширением возможностей в рамках других программ обучения.



После объявления в стране частичной мобилизации руководители сельхозпредприятий и отраслевых ассоциаций выразили обеспокоенность складывающейся ситуацией, ведь в период уборочной кампании, сева озимых и подготовки почвы на следующий год, каждый сотрудник на вес золота, тем более что агросектор и так традиционно сталкивается с дефицитом кадров.



В начале октября Минсельхоз отмечал, что в связи с объявленной частичной мобилизацией основной задачей является усиление контроля за бесперебойным функционированием агропрома. Регионам нужно выстраивать взаимодействие с военкоматами и комиссиями по бронированию граждан, пребывающих в запасе, для предоставления отсрочек специалистам по наиболее критичным специальностям, а для посевной 2023 года необходимо формировать кадровый резерв и обучение сотрудников из числа невоеннообязанных, говорил тогда глава агроведомства Дмитрий Патрушев.



Частичная мобилизация обострит и без того сложную ситуацию с подбором представителей рабочих профессий на предприятиях агросектора, а также узких специалистов, таких как агрономы, инженеры, генетики, селекционеры, ветеринары, прокомментировала «Агроинвестору» старший консультант направления «Пищевая промышленность и АПК» компании Kontakt InterSearch Russia Анастасия Вяликова. Нехватка персонала на агропредприятиях может сказаться и на конечном потребителе, ассортименте и количестве продаваемой продукции. По словам Вяликовой, она знает компании, которые начали сокращать объемы производства и отказываться от некоторых направлений из-за призыва сотрудников.



Дефицит кадров в агросекторе может привести к уменьшению площадей, снижению объемов выпуска продукции и ухудшению ее качества, соглашается председатель Картофельного союза Сергей Лупехин. Во всех секторах агропрома есть ключевые кадры, без которых деятельность предприятия может быть парализована, акцентирует внимание он. «Специалисты, обладающие компетенциями, должны остаться на предприятии для выполнения задач и обучения вновь прибывающих сотрудников на замену ушедшим», — сказал он «Агроинвестору».



Мобилизация с большой вероятностью приведет к тому, что многие предприятия АПК потеряют часть квалифицированных кадров, в лучшем случае — на несколько месяцев, рассуждает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов. При этом придется поднимать зарплаты, чтобы сохранить оставшихся специалистов, найти новых сотрудников, а также потратиться на дополнительную переподготовку кадров. Растущие издержки на персонал могут добавить свою толику и в увеличение цен на продукцию. «На каждом предприятии есть специалисты, на которых держится определенный участок, и за пару дней такого профессионала не заменить», — обращает внимание он.



Из отрасли забирают имеющихся немногочисленных специалистов, в частности механизаторов, несмотря на то что люди, подходящие по возрасту, которые имеют права и смогут управлять тяжелой военной техникой, есть не только в агропроме, комментирует глава ассоциации «Народный фермер», владелец «Истринской сыроварни» Олег Сирота. «У нас в хозяйстве, например, из четырех механизаторов остался только один — остальные получили повестки и ушли, — говорит он. — Я знаю компании, на которых из 10 таких специалистов забрали практически всех».



По словам Вяликовой, для решения кадровых вопросов агрокомпании могут активнее привлекать на работу студентов, женщин, мужчин непризывного возраста и мигрантов. Однако быстрая и безболезненная замена кадров возможна только для должностей, которыми можно овладеть в достаточно короткие сроки, уточняет она. Замещение выбывших из-за частичной мобилизации сотрудников возможно из числа тех, кто по закону имеет право на отсрочку, или на людей, не подлежащих призыву, добавляет Лупехин. «Это, скорее всего, студенты аграрных вузов, которым необходимо изменить учебный процесс с обязательным прохождением практики и работ на сельхозпредприятиях не менее шести месяцев в году», — поясняет он.



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