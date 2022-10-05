Минсельхоз: отсрочка от частичной мобилизации нужна по наиболее важным профессиям АПК

Минсельхоз работает над удержанием объемов производства в АПК в условиях частичной мобилизации Д. Гришкин

Отсрочка от частичной мобилизации в регионах нужна по наиболее важным и критичным специальностям АПК, сообщается в Telegram-канале Минсельхоза. Глава ведомства Дмитрий Патрушев провел заседание оперативного штаба, одной из ключевых тем которого стало кадровое обеспечение АПК. На заседании обсуждалась бесперебойная работа отрасли в условиях частичной мобилизации.



В сообщении Минсельхоза отмечается, что регионам нужно выстраивать взаимодействие с военкоматами и комиссиями по бронированию граждан, пребывающих в запасе, для предоставления отсрочек специалистам по наиболее критичным специальностям. В связи с объявленной частичной мобилизацией основной задачей является усиление контроля за бесперебойным функционированием агропрома. Кроме того, нужно формировать кадровый резерв и обучать сотрудников из числа невоеннообязанных для посевной 2023 года, отметило министерство.



Опрошенные «Агроинвестором» представители агробизнеса отказались комментировать, как частичная мобилизация влияет на их работу, при этом некоторые собеседники признали, что ситуация тяжелая.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что все специальности в АПК можно назвать важными. «Отдельно можно отметить механизаторов, так как сейчас идет уборка и сев. Также важны программисты и работники животноводческих хозяйств, поскольку там непрерывный цикл производства», — отметил эксперт.



Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович уточнил «Агроинвестору», что сектор АПК относится к среднетехнологичному виду деятельности. «Но очень важно сохранить специалистов, работающих с техникой», — считает он. По его мнению, частичная мобилизация не нанесет удара по АПК, так в целом по стране планируется мобилизовать 300 тыс. человек — это менее 0,5% от всех работающих в России.



Гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк сказал «Агроинвестору», что ситуация с мобилизацией среди фермеров сложная. «Я знаю, что в ряде регионов попытки призвать фермеров к мобилизации заканчивались тем, что они обращались к вице-губернаторам и спрашивали, куда в этом случае пригонять свое стадо, когда они уйдут, — к администрации губернатора или сразу к военкомату?», — рассказывает он. По его словам, администрация начинает оперативно работать по таким случаям, так как понимает, что призыв фермеров приведет к гибели поголовья и банкротству предприятия. «Пока с этим вопросом полная неопределенность. Мы считаем, что люди, отвечающие за жизнь животных, не должны быть мобилизованы», — сказал Костюк.



Минсельхоз работает над удержанием объемов производства в АПК в условиях частичной мобилизации, ранее сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по аграрным вопросам. «По отрасли мы работаем над тем, чтобы предприятия работали в штатном режиме, чтобы оставалось достаточное число людей, чтобы производство не снижалось», — отмечала она. ​



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