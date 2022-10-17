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Россия с начала сезона сократила экспорт зерна на 13%

При этом в октябре темпы вывоза начали ускоряться

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

По итогам октября экспорт зерна может составить 5 млн тонн
НМТП
По итогам октября экспорт зерна может составить 5 млн тонн
НМТП

Россия с начала текущего сельхозгода по 15 октября сократила экспорт зерна на 13% до 16,8 млн т, сообщил президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский на пресс-конференции, его словам приводит «Финмаркет». По словам Злочевского, это серьезное отставание. 

Однако в октябре темпы экспорта начали ускоряться: за первую половину месяца было отгружено 2,45 млн т, что на 75% больше, чем за аналогичный период прошлого года. «Это дает надежду, что в районе 5 млн т за октябрь вытащим, но надо грузить каждый месяц по 6 млн т», — оценил глава РЗС. После этого наступит тяжелое с точки зрения погоды время для отгрузок. «Традиционно погода портится в декабре-январе, возникают пробки в портах, замерзает малая вода», — пояснил Злочевский. Он добавил, что в октябре активизировались отгрузки «из водной глубинки» судами река-море, но скоро реки замерзнут.

Директор аналитического департамента РЗС Елена Тюрина сказала «Агроинвестору», что увеличение отгрузок в первой половине октября связано с вероятностью отмены «зерновой сделки», а также с геополитической ситуацией. «Важно, что в это время отгрузки в Турцию выросли в 2,6 раза — до 435 тыс. т. При этом с начала “зерновой сделки” экспорт в эту страну упал почти на 50%. Кроме того, в октябре активные закупки ведет Египет — показатель вырос на 70% относительно первой половины октября 2021 года», — сравнила она.

Злочевский отметил, что, учитывая рекордный урожай и высокие переходящие запасы, в этом сезоне нужно вывезти не меньше 60 млн т зерна, однако с текущими темпами поставок такие показатели недостижимы. Он также сообщил, что в этом сезоне количество стран, куда Россия поставляет зерно, сократилось до 39 с 70 годом ранее. Полностью прекратились поставки в Нигерию, Камерун, Конго. Поставки в Турцию снизились на 1,5 млн т из-за переключения ее спроса на украинских поставщиков. В то же время наблюдалась позитивная динамика поставок в Саудовскую Аравию, Алжир, Пакистан, отметил Злочевский.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что, по его оценкам, в октябре будет вывезено порядка 5 млн т зерна, из которых 4 млн т составит пшеница. По его словам, стоимость российской пшеницы сейчас составляет $323 за тонну. 

Тюрина прокомментировала «Агроинвестору», что в последнее время наблюдается рост мировых цен на пшеницу. Так, французская пшеница подорожала на 2%, американская — на 1,3%. При этом так называемая «скидка за риски» выросла до $29 за тонну, тогда как на прошлой неделе она составляла $17 за тонну, отметила она.

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Екатерина Шокурова 

Премия «Агроинвестор года-2022»

Заявки на участие принимаются с 14 сентября по 14 декабря 2022 года

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