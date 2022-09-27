Представители агросектора просят отсрочку по частичной мобилизации

Краткосрочное выбытие значительного количества ключевого персонала невозможно оперативно компенсировать Е. Разумный

Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края обратилась к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву и губернатору региона Владимиру Владимирову с просьбой оказать содействие в предоставлении отсрочки в мобилизации специалистов отрасли, а также работников, задействованных в процессе хранения и переработки плодовой продукции. Копии обращений, подписанных председателем ассоциации Айдыном Шириновым, есть у «Агроинвестора».



«Современное развитие интенсивного садоводства и питомниководства в России, ориентированное на импортозамещение, является стратегическим направлением, которое уже сегодня показывает высокие темпы развития, — говорится в письме. — Мобилизация работников, занятых в отраслях питомниководства и садоводства, приведет к срыву уборочной кампании и нарушению технологических особенностей производства». Ассоциация напоминает, что современное садоводство — это непрерывный цикл производства, и без специалистов выход на необходимые показатели самообеспечения продукцией и выполнение показателей Доктрины продовольственной безопасности невозможны.



В свою очередь Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) считает необходимым расширить перечень категорий граждан, которым предоставляется отсрочка от объявленной частичной мобилизации. Союз обращает внимание, что краткосрочное выбытие значительного количества ключевого персонала невозможно оперативно компенсировать путем быстрого найма на рынке, когда речь идет о технологичных производствах с высоким уровнем требований к квалификации работников.



«В этой связи целесообразно предоставить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации ключевому персоналу из числа работников компаний с непрерывным производством, стратегически значимых компаний, системообразующих организаций российской экономики, опасных производственных объектов и критических объектов инфраструктуры, включая организации, которые входят с организациями оборонно-промышленного комплекса в единую производственную цепочку и обеспечивают сырьевую, производственную и технологическую безопасность указанных предприятий», — говорится в сообщении РСПП.



Участники конференции «Агроинвестора» «Растениеводство России — 2022/23», прошедшей 23 сентября, в кулуарах говорили, что частичная мобилизация может оказаться крайне болезненной для АПК, поскольку в отрасли и так традиционно отмечается дефицит квалифицированных кадров. Даже временное вынужденное сокращение штата в период продолжающейся уборочной кампании и озимого сева ставит под угрозу выполнение производственных планов, а иногда — и самого существования бизнеса, если речь идет о малых предприятиях. При этом представители отраслевых союзов отмечали, что федеральный Минсельхоз пытается донести эту позицию до правительства, чтобы снизить риски для отрасли, однако пока без видимых успехов.



Руководители региональных агрокомпаний рассказывали «Агроинвестору», что ситуация во многом зависит от позиций губернаторов по этому вопросу: кто-то понимает всю важность обеспечения непрерывности производственного цикла в АПК и старается решать возникающие вопросы, кто-то безоговорочно ставит в приоритет выполнение плана по частичной мобилизации.



«По всей России сейчас продолжается уборочная кампания, и нам очень критично потерять даже 5% персонала, — прокомментировал ситуацию в ходе топ-сессии конференции «Агроинвестора» управляющий «Грейнрус Агро» Андрей Гладковский. — По нашей оценке, в первую волну частичной мобилизации у нас попадает около 30% сотрудников, но пока многое непонятно, потому что регионы нашего присутствия по-разному трактуют правила. Как заканчивать сезон, если призовут всех, кто потенциально походит, я не понимаю. Это механизаторы, операторы на сушилках, а весь урожай, который идет сейчас, надо сушить. Когда 10 человек работают круглосуточно без выходных — ни одного мы потерять не можем».



По словам владелицы и гендиректора племхоза «Лазаревское» Кристины Романовской, за первые два дня мобилизации повестки в компании получили 11 человек. «Ситуация сложная, но надо — значит надо, — сказала она в ходе конференции. — Но, поскольку у нас градообразующее предприятие, мы видим понимание со стороны региональных властей, что продолжается уборка урожая, что проблема с кадрами в сельском хозяйстве и так самая острая по сравнению с другими отраслями экономики. В сегодняшней ситуации пока нужно жить в таком режиме, это задача, которую нужно решать».



На совещании о ходе сезонных полевых работы президент Владимир Путин обратился к главам регионов и руководителям сельхозпредприятий. «В рамках частичной мобилизации призываются, в том числе, и работники сельского хозяйства. Необходимо оказать поддержку их семьям. Прошу уделить особое внимание этому вопросу, — сказал глава государства (цитат по стенограмме на сайте Кремля). — И обращаюсь сейчас не только к тем губернатором, которые находятся на связи и принимают участие в нашей сегодняшней работе, в нашем совещании, но и вообще ко всем губернаторам России, ко всем руководителям».



Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября. Как уточнялось, она должна охватить 300 тыс. резервистов, в первую очередь, с необходимыми военными специальностями и боевым опытом. От частичной мобилизации планируется освободить работников ОПК, сферы финансов, информационных технологий, связи и СМИ.



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