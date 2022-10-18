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Аграрии рискуют не убрать весь урожай картофеля

На темпы уборки негативно влияют погодные условия

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

К 17 октября валовой сбор в товарном секторе составил 5,6 млн тонн
Pixabay
К 17 октября валовой сбор в товарном секторе составил 5,6 млн тонн
Pixabay

К 17 октября в России убрано 227 тыс. га картофеля, это 75% от посадок в товарном секторе. Накопано почти 5,6 млн т — примерно 80% от ожидаемого валового сбора, который, по прогнозам регионов, должен составить чуть более 7 млн т. Средняя урожайность картофеля к 17 октября достигла 244 ц/га против 219 ц/га на аналогичную дату прошлого года. Об этом «Агроинвестору» рассказал исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. 

По его словам, погодные условия в ряде регионов аномальные с точки зрения количества осадков и продолжительности их выпадения. Кроме того, в некоторых регионах уже начались заморозки. «Все это негативно сказывается на темпах уборки, и, возможно, негативно повлияет на качество убранной продукции. Это касается и картофеля, и овощей открытого грунта», — сказал он.

Отдельные регионы уже почти закончили уборку картофеля или вышли на финишную прямую — там убрано порядка 90% посадок, продолжает Красильников. Однако есть регионы, где показатель достигает лишь 50-60%. Кроме того, в некоторых регионах объявлена чрезвычайная ситуация в связи с погодными условиями. В частности, режим ЧС из-за переувлажнения почвы ввели Белгородская, Липецкая, Орловская, Рязанская, Воронежская области.

На фоне этого стоимость картофеля перестала снижаться, а где-то уже начала расти. В зависимости от региона и качества оптовые цены составляют от 12 руб./кг до 25 руб./кг. Средний показатель — 15-17 руб./кг, привел данные Красильников. «Это почти уровень прошлого года. Цена достаточно интересна для сельхозпроизводителя, но все же часть продукции может остаться в полях или не подлежать долговременному хранению до весны 2023 года», — отметил он. Ряд компаний, которые имеют большие площади, особенно в Центре России, рискуют не убрать часть продукции, считает он.

Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова сказала «Агроинвестору», что очень скоро стоимость картофеля и овощей открытого грунта начнет расти. «Хотя урожай овощей открытого грунта в регионах неплохой. Но овощеводам нужно закупать СЗР, семена и прочие средства производства на следующий год. Все это подорожало. Ниже, чем сейчас цены в 2022 году точно не опустятся. К Новому году они поднимутся процентов на 10-15%. Максимум мы традиционно увидим в марте-апреле», — сказала эксперт.

С 1 января 2023 года в России будут введены новые формы господдержки — заработает федеральная программа по картофелю и овощам открытого грунта. В ней предусматривается существенное увеличение субсидирования производства картофеля. В отельных регионах объем этих субсидий может вырасти значительно -в 15-20 раз, отметил Красильников. «Соответственно, аграрии могут рассчитывать, что в следующем году они могут подать документы на субсидирование произведенного в текущем году картофеля», — добавил он.

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Екатерина Шокурова 

Премия «Агроинвестор года-2022»

Заявки на участие принимаются с 14 сентября по 14 декабря 2022 года

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