Урожай картофеля в России может достигнуть 7 млн тонн

Погодные условия для картофеля и овощей открытого грунта складываются благоприятно Д. Абрамов

Сбор картофеля в товарном секторе в этом году может составить 7 млн т против 6,6-6,8 млн т годом ранее. Об этом «Агроинвестору» рассказал исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. Последний раз похожий урожай картофеля — 7,2 млн т — был собран три года назад. В этом году вероятное увеличение объема связано, в частности, с ростом площадей под картофелем на 20 тыс. га.



Кроме того, по словам Красильникова, вегетация идет «очень неплохо». По данным Минсельхоза, уже собрано порядка 140 тыс. т раннего картофеля. «Есть примеры, например, в Астраханской области, где урожайность составляет 60-70 т с гектара. Все идет неплохо, негативных моментов не наблюдается. Теперь нужно дождаться сентября и посмотреть на итоги», — сказал Красильников.



Нужно учитывать и то, что в связи с последними геополитическими изменениями, в Россию начали поступать картофель и овощи раннего урожая из Херсонской области Украины, продолжает руководитель союза. Предложение на рынке увеличивается, что «не совсем интересно» для отечественных сельхозпроизводителей, так как цены на раннюю продукцию стремительно падают. Однако это выгодно для потребителя, отмечает Красильников. «Но с точки зрения рентабельности агробизнеса это не очень хороший фактор», — подчеркнул он.



Красильников отметил, что стоимость продукции в Херсонской области ниже, чем в России, но из-за сложностей, связанных с логистикой и оплатой продукции, товар приходит в центральную часть России почти по тем же ценам, что и отечественные картофель и овощи из южных регионов страны.



Между тем, по прогнозу Минсельхоза, в России в этом году будет собрано 6,8 млн т картофеля, овощей — до 5,2 млн т против 5,1 млн т годом ранее. Уже накопано 139 тыс. т картофеля, что на 15% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Сбор овощей составил 164,9 тыс. т, что соответствует прошлогоднему показателю. Убрано менее 2% площади картофеля и порядка 12% овощей, основной этап уборочной кампании начнется в сентябре. В 2022 году, по предварительным данным ведомства, площадь под этими культурами увеличена на 2,5%. При этом погодные условия складываются для них более благоприятно, чем в прошлом году, уточняет Минсельхоз.



Ранее Красильников говорил, что, по его оценке, в 2022 году урожай картофеля в товарном секторе может увеличиться на 6-7% до 7,2-7,5 млн т по сравнению с 2021 годом. Потребление картофеля в России оценивается на уровне 12-15 млн т в год.



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