Требования по качеству сырья к картофельным хлопьям, в отличие от фри и картофеля для чипсов, достаточно щадящие М. Стулов

Производители картофельных хлопьев попросили ограничить импорт этой продукции из недружественных стран, сообщил «Интерфакс». Свое предложение в письме, направленном в Минсельхоз и Картофельный союз, изложила компания «Максим Горький плюс» (МГП). Его также подписали компании «Мивок», Погарская картофельная фабрика и пищевой комбинат «Милославский».



Санкции против России привели к тому, что отечественные и зарубежные производители оказались в неравных конкурентных условиях по сравнению с зарубежными, а государство теряет таможенные и налоговые поступления в бюджет, отметили авторы письма. На фоне этого они предлагают увеличить пошлины на импорт картофельных хлопьев (ТН ВЭД 11 05 и ТН ВЭД 20 05) из недружественных стран и установить их на уровне не менее 32%. Сейчас поставки продукции под кодом ТН ВЭД 11 05 облагаются импортной пошлиной в 5%, ТН ВЭД 20 05 — 12%, но не менее 0,6 евро за килограмм.



В письме говорится, что переработчики столкнулись с рядом сложностей. Например, реализовать продукцию стало сложно из-за большого количества импорта из недружественных стран. Разница в цене между отечественным и зарубежным товаром значительная, отмечают авторы обращения. С вышеуказанными проблемами уже столкнулась «Максим Горький плюс». В компании добавили, что рынок картофельных хлопьев в России составляет 30 тыс. т в год, из которых 70% приходится на МГП.



Кроме того, скоро начнется новый сезон, а производители имеют нестандартные складские остатки, сформированные в период падения спроса на отечественный продукт, пишет «Интерфакс» со ссылкой на письмо. «Завоз импортной аналоговой продукции стал следствием резкого роста цены на сырье для переработки, а именно сырого картофеля», — говорится в обращении. Его авторы отмечают, что в этом году стоимость закупаемого картофеля превысила среднегодовой уровень в четыре раза. Кроме того, наблюдался дефицит картофеля для переработки. В результате себестоимость картофельных хлопьев в России выросла до 180 руб./кг.



В письме также говорится, что с января по июнь в Россию из европейских стран было ввезено не менее 5 тыс. т картофельных хлопьев. Объем превышает треть от полугодовой потребности рынка по средней цене порядка 115 руб./кг (без НДС). Это привело к значительному снижению темпов продаж продукции отечественных производителей как на внутреннем рынке, так и на экспорт.



Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников сказал «Агроинвестору», что потенциально необходимость в повышении импортной пошлины есть. «Нужно поддержать не только переработчиков, но и производителей картофеля. Рынок свежего картофеля довольно насыщенный, и канал переработки зачастую выручает рынок и берет на себя лишние ресурсы», — обратил внимание он.



Требования по качеству сырья к картофельным хлопьям, в отличие от фри и картофеля для чипсов, достаточно щадящие, продолжает Красильников. Кроме того, такие хлопья — достаточно универсальный продукт, востребованный в разных регионах России и мира. Например, у «Максима Горького» география экспорта от Китая до Латинской Америки, знает он.



Вместе с тем, в ЕС очень сильно развита переработка картофеля, к тому же там есть дотации и субсидии, в том числе переработчикам и импортерам. «Авторы письма хотят поднять ввозную пошлину или вообще включить запретительный характер импорта. Какое решение будет принято по этому вопросу — пока неясно. Финансовый сектор нашей страны может выступить против этой инициативы, если это будет полностью заградительная пошлина. Если же говорить только об увеличении пошлины, думаю, финансовый блок тоже поддержит идею», — считает Красильников.

