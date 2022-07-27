Китайский инвестор планирует начать производство соевого масла и шрота в ЕАО

Строительство предприятия должно начаться в 2023 году, завершиться — в 2027-м Pixabay

Китайский инвестор «ТТК истсайд» готовится построить в Еврейской автономной области (ЕАО) комплекс по производству соевого масла и шрота, также компания планирует возвести в регионе зерносушильный комплекс. Кроме того, инвестор рассчитывает в перспективе начать работу над глубокой переработкой кукурузы, а после этого — производить комбикорма для животноводства. Начало строительства комплекса запланировано на 2023 год, всего у проекта три этапа, которые должны завершиться до 2027-го, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы правительства региона.



«Для нас очень важна выполняемость проекта в установленные сроки и на заявленный объем, — сказал инвестору губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн. — Мы готовы поддержать ваш проект при некоторых условиях и предоставить вам режим резидента ТОР, зарезервировав под вас землю, в обмен на предоставление полного проекта, включая промышленную визуализацию и необходимое оборудование, а также подтверждение источников финансирования. Со своей стороны мы готовы сопроводить этот проект в ручном режиме». ​



ЕАО не является серьезным производителем сельхозпродукции вообще и соевых бобов в частности, говорит гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. Кроме того, по его информации, земельный банк области раздроблен на мелких собственников — крупных хозяйств в регионе нет. «Утверждать не могу, но эти мелкие участки, как правило, арендуют китайские фермеры, которые и занимаются выращиванием продукции. Именно поэтому урожай в ЕАО заметно снизился после начала пандемии. Чтобы реализовать в регионе крупный проект, нужно, видимо, покупать земли в соседних областях, но и Хабаровский край не является крупным производителем, а Амурская область — далеко», — рассказал «Агроинвестору» Петриченко. По его словам, оценить спрос на продукцию со стороны животноводов в регионе сложно, везти в соседние регионы — в любом случае далеко, а экспортировать шрот — основной продукт маслопереработки сои — крайне непросто: Китай закрылся от импорта пошлинами и другими ограничениями.



Старший руководитель проектов, направление «Оценка и финансовый консалтинг» группы компаний SRG Татьяна Козлова называет проект «очень спорным» по многим факторам. По ее словам, о намерении построить завод с участием китайских представителей заявлялось еще в 2017 году. Тогда группа «Содружество» с китайской Joybay Agricultural Holding Limited планировали построить к 2019-му завод по глубокой переработке соевых бобов и производству соевого изолята. Однако планы не были осуществлены. В июне 2022-го «Содружество» объявило о намерении начать строительство завода по переработке сои в 2023-м уже в Амурской области, а не в ЕАО. Собственно, где и сосредоточена основная сырьевая база по сое в ДФО, добавляет Козлова.



«Проблема строительства завода в ЕАО понятна — это малая сырьевая база. По сравнению с 2015 годом производство сои в области существенно снизилось — со 118 тыс. т до 85 тыс. т, поэтому сырья только из области будет недостаточно. Возможно ли расширить посевные площади — также большой вопрос», — сказала она «Агроинвестору». При этом, продолжает Козлова, по кукурузе неопределенности еще больше, так как работать можно только на привозном сырье, а это уже большое транспортное плечо. С квалифицированными кадрами также ситуация неоднозначная: либо китайский инвестор приведет своих сотрудников, либо придется искать их по России. «Вероятно, поэтому и заявлен срок начала строительства к 2023 году, ведь к этому периоду будет в целом понятна перспективность проекта и наличие/отсутствие активных действий властей по развитию региона в указанном направлении», — говорит эксперт.



Глубокая переработка зерна, в том числе кукурузы — интересное направление, но в России находится на начальном этапе, считает аналитик ФГ «Финам» Анна Буйлакова. По ее словам, с точки зрения бизнеса продукты глубокой переработки обладают более высокой добавленной стоимостью, чем сырье, с точки зрения государства — глубокая переработка усиливает продовольственную безопасность. «Однако это технологичная отрасль, требующая долгосрочных инвестиций, квалифицированных специалистов. Учитывая, что КНР наращивает производство продуктов глубокой переработки, китайский инвестор может привнести "секрет производства" и успешно запустить этот проект», — считает Буйлакова. Одним из рисков данной индустрии являются сложности сбыта. Однако в этом конкретном случае ситуация выглядит так, что продукты переработки зерна могут быть использованы в производстве комбикормов.

