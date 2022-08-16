Россия стала третьей в мире по динамике роста цен на овощи и фрукты

Сильнее всего с января по июль подорожал картофель Pixabay

Несмотря на сезон сбора урожая овощей и фруктов, во многих странах отмечается рост цен на них. Аналитики портала Picodi.com проанализировали динамику цен на картофель, томаты, репчатый лук, салат, апельсины, бананы и яблоки и составили рейтинг стран по уровню удорожания этой продукции за период с января по июль 2022 года.



Первое место заняла Турция, где общая стоимость этого набора овощей и фруктов увеличилась на 72,2%. При этом сильнее всего в стране подорожали томаты: их средняя цена выросла на 121%. На втором месте по повышению цен оказалась Беларусь, там стоимость условной фруктово-овощной корзины увеличилась на 33,4%, причем лидером роста также стали томаты, подорожавшие на 52%.



Россия заняла третье место в списке с общим ростом цен на 27,3%. Сильнее всего в стране подорожал картофель — на 45,6%. Его средняя стоимость выросла с 43,7 руб./кг до 63,6 руб./кг, сравнили аналитики. Также заметно подорожал репчатый лук: с 36 руб./кг до 51 руб./кг. Общая стоимость набора всех рассматриваемых продуктов (по 1 кг, салат — 1 шт.) в январе составляла 589,4 руб., в июле она достигла 732,8 руб.



Источник «Агроинвестора» в отрасли отметил, что рост цен на овощи борщевого набора в первом полугодии текущего года в среднем, вероятно, составил даже больше, чем 27,3%, так как в этот период на нашем рынке они преимущественно представлены импортной продукцией. Из-за увеличения в конце февраля — марте курса доллара к рублю цены существенно выросли. Однако со второй половины июня стоимость данной продукции традиционно начала уменьшаться, и снижение будет продолжаться до второй половины сентября — начала октября, добавил он.



Какими цены будут в текущем году, пока говорить рано, продолжает собеседник «Агроинвестора». С одной стороны, площади под овощами увеличились, с другой, многое будет зависеть не только от количества, но и от качества урожая и того, сколько продукции сельхозпроизводители смогут заложить на хранение, обращает внимание он.



Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников говорит, что прошлый сезон для картофелеводов и овощеводов в целом оказался действительно неплохим в плане цен: они были в среднем на 30% выше уровня предыдущего сезона. А вот в текущем сезоне цены на ранний картофель ниже уровня аналогичного периода 2021-го. «При этом в ряде регионов Центра и Поволжья из-за жары выросли затраты на полив, однако из-за того, что увеличились площади посадки картофеля, высокой урожайности, которая наблюдается при уборке раннего картофеля, поставок раннего дешевого картофеля из Херсона, цены на продукцию начали снижаться», — рассказал он «Агроинвестору».



Максимальные средние цены на картофель в мае-июне действительно превышали в рознице 60 руб./кг, так как импортная продукция из Египта из-за логистических издержек поступала на наш рынок по достаточно высоким ценам, продолжает Красильников. Также он отметил, что в прошлом сезоне серьезно поднялись цены на капусту — в среднем по году они были на 200-300% выше, чем сезоном ранее, особенно высокие цены на нее наблюдались во второй половине минувшего сезона, однако, начиная с июля, стоимость капусты существенно снизилась.



«В целом, мы не ожидаем в этом году существенного роста цен на картофель и овощи, так как урожай, вероятно, будет высоким, а значит предприятия в силу нехватки мощностей для хранения будут вынуждены продавать часть продукции сразу после сбора с существенным дисконтом, — считает Красильников. — Однако ситуация может и измениться, ведь бывали годы, когда даже при благоприятных прогнозах аграрии теряли значительную часть урожая, поскольку сельхозтехника долго не могла зайти в поля из-за дождей».



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