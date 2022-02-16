Бизнес попросил смягчить проверки импортных фруктов и овощей

Роспотребнадзор объясняет свою жесткую позицию заботой о здоровье потребителей Pixabay

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), «Союзмолоко», «Союзнапитки» и Ассоциация импортеров плодоовощной продукции обратились к первому вице-премьеру Андрею Белоусову с предложениями о решении проблем ввоза в Россию фруктов, овощей и продуктов их переработки, пишет «Коммерсантъ» . На прошлой неделе «Ведомости» сообщали, что из-за ужесточения контроля со стороны Роспотребнадзора возникли сложности с поставками.



Отраслевые объединения в своем письме указали, что на прошлой неделе в портах Краснодарского края находилось более 220 контейнеров со сроком ожидания от пяти дней. Задержки увеличивают сроки доставки, приводят к порче товара, повышению издержек торговых сетей и производителей молочной и соковой продукции. Также есть риски ускорения роста цен и дефицита. Бизнес предложил первому вице-премьеру смягчить или отменить ограничения на импорт. Например, ввести меры в отношении конкретных поставщиков, а не стран либо отбирать отдельные партии без привязки к импортеру.



В ходе проверок были выявлены незарегистрированные в России пестициды, а концентрация ряда веществ была превышена в два раза, что могло привести к проблемам со здоровьем, отмечает Роспотребнадзор. Ведомство продолжило усиленный контроль и приняло меры для оптимизации процесса. Так, Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае переведен на круглосуточный режим работы, расширен перечень лабораторий для исследований, введен рисковый подход контроля отдельных видов продукции и т. д. , пишет «Коммерсантъ». Источник издания говорит, что служба не готова на уступки, а жесткую позицию объясняет заботой о здоровье потребителей.



Контроль на границе однозначно нужен: овощи и фрукты необходимо проверять на остаточное содержание пестицидов для безопасности потребителей, считает директор Плодоовощного союза Михаил Глушков. По его словам, раньше велся только фитосанитарный контроль, а сейчас Роспотребнадзор проверяет продукцию именно с точки зрения безопасности для людей. Это правильный подход, который используется во всех развитых странах.



«Но сколько времени этот контроль занимает? Он не должен длиться две недели <...>, сроки должны быть адекватными, особенно для безопасной продукции. Я думаю, что Роспотребнадзор обратит на это внимание. Дело в том, что эту функцию служба начала выполнять недавно — буквально со второй половины 2021 года. Сейчас процесс просто нужно наладить, написать регламенты», — прокомментировал «Агроинвестору» Глушков.



С одной стороны, проблемы торговых сетей ясны: у них жесткие графики поставок. С другой — Роспотребнадзор не просто так ужесточил требования к продукции, говорит гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. «Мы знаем, что контейнеры стоят на таможне по две недели, но разницы в ценах пока не видим», — добавляет она. В основном, сейчас запрет распространяется на Турцию, но это не единственная страна, которая может поставлять фрукты и овощи в Россию, и всегда можно найти альтернативу, добавляет эксперт.



По словам Глушкова, со сложностями столкнулись не все торговые сети, а это значит, что проблема не носит системный характер. Но это может говорить о том, что все же с безопасностью продукции от конкретного поставщика что-то не так. «Наверное, торговые сети должны быть более предусмотрительными при заключении договоров с поставщиками и не смотреть исключительно на цены, на гарантии качества тоже нужно обращать внимание», — говорит Решетникова. Турецкая продукция — одна из самых дешевых, и Россия в структуре экспорта категории «фреш» из этой страны занимает порядка 30%, но это не дает право везти в нашу страну «все подряд».



«Прецеденты регулярно случаются с продукцией и из Турции, и из Средней Азии. Проблемы связаны с тем, что в этих странах не очень хорошо развит контроль, а мелких производителей много: контролировать их сложнее, — объясняет Решетникова. — Получается, что часто их овощи и фрукты могут быть очень разнородными: одна партия от одного производителя — безопасная, вторая от другого — нет». Поэтому, считает она, контроль должен быть, но вопрос в том, что контролирующие органы, пользуясь своим положением, затягивают​ сроки проверок. По мнению Решетниковой, сначала нужно отработать все механизмы, и только потом запускать их в работу.

