В России не хватает производителей органической продукции

Формирование спроса на органику сдерживается рядом факторов Pixabay

Отсутствие стратегии развития рынка органической продукции препятствует расширению ее производства и замещению импорта. Об этом в ходе конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России — 2021» рассказал исполнительный директор Национального органического союза Олег Мироненко. «Мы говорим об этом как о приоритете, но, к сожалению, на данный момент в нашем секторе стратегии нет», — отметил он.



1 января 2020 года вступил в силу закон «Об органической продукции». В законе заложены базовые правила, приняты необходимые стандарты, но на отлаживание его работы нужно время — три-четыре года. Глава союза также напомнил, что при разработке закона ориентирами были увеличение объема внутреннего рынка органической продукции со 190 млн евро до 5-10 млрд евро и доведение числа ее потребителей до 20% населения.



Однако в пандемию доходы населения сильно упали, что повлияло на динамику продаж органической продукции. Кроме того, основная проблема — недостаточное количество производителей: сейчас в реестре их лишь 94, тогда как, например, в Литве таких компаний примерно 2,7 тыс. «Чтобы заполнить половину рынка, нам нужно иметь около 5 тыс. производителей, — оценил Мироненко. — Если не создадим эти условия, рынок заполнят другие, и мы просто будем своими деньгами помогать развитию "органики" в других странах».



«Сейчас нам тяжело заменить импорт. Но мы сформировали каналы продаж, и этот вопрос не стоит. Магазины даже жалуются, что им ничего продавать <...> — органические фрукты и овощи достаточно тяжело найти, — рассказал глава союза. — Тот, кто переходит на органику, хочет полностью перейти на нее — и молоко, и овощи, поэтому спрос достаточно большой».



При этом формирование спроса на органику сдерживается несколькими факторами. Первый — низкий уровень информированности о том, что это такое. Второй — длительное время на полках было много псевдо органической продукции. Третий — цена, поэтому спрос формируется в мегаполисах: более 50% органической продукции производится в регионах, а продается — в Москве. Четвертый — отсутствие национальной, эквивалентной международным правилам, системы стандартизации, сертификации и контроля. Пятый и главный — отсутствие государственных комплексных маркетинговых стратегий по формированию спроса, перечислил Мироненко.

