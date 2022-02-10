Ритейлеры предупредили о задержках поставок импортных овощей и фруктов

Самые популярные импортные фрукты и овощи поставляются в торговые сети без задержек и по стабильным отпускным ценам, отмечает «Руспродсоюз» Pixabay

Российские торговые сети заявили о проблемах с поставками импортных овощей и фруктов, некоторые позиции оказались в дефиците, пишут «Ведомости». Причиной этого стало ужесточение контроля со стороны Роспотребнадзора. Усиленная надзорная деятельность службы, в результате которой увеличился срок досмотра и карантина, привела к скоплению в портах контейнеров с овощами и фруктами. Ритейлеры отмечают, что такая ситуация «является серьезным фактором потери качества товаров», отмечает издание.



Сейчас продукты стали проходить таможню дольше, чем раньше, и чаще уходить на досмотры и карантин, сказал собеседник «Ведомостей». Поэтому некоторые овощи и фрукты оказались в дефиците, что привело к росту цен. Роспотребнадзор объяснил, что следит за оборотом опасной продукции, которая может содержать «незаявленные химические вещества». Особенный контроль направлен на поставки из Турции, Ирана, Египта, ЮАР, Вьетнама и других стран, он ужесточен с 13 октября 2021 года. На этом фоне приостановлен ввоз плодоовощной продукции 88 производителей.



Как сказал «Ведомостям» представитель одной из торговых сетей, задержки поставок в порт Новороссийска составляют в среднем более семи дней, а в некоторых случаях могут доходить до трех недель. Один из представителей сети «Верный» отметил, что есть небольшие задержки с поставками апельсинов, лимонов, грейпфрутов, турецких мандаринов. Он связал это с изменением сроков получения поставщиками деклараций соответствия на ввозимый товар: они выросли с двух до пяти дней. Также он указал на дефицит лимонов, апельсинов и грейпфрутов на рынке в целом, на этом фоне поставщики втрое повысили закупочные цены.



Самые популярные импортные фрукты — яблоки, цитрусовые, а также овощи поставляются в российские торговые сети без задержек и по стабильным ценам, сказал «Агроинвестору» заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. В сегменте гладкого огурца в основных регионах производства сегодня преобладает повышательная ценовая динамика ввиду ограниченного предложения, отметил он. «Большинство тепличных комбинатов продавали остатки предыдущего оборота гладких огурцов. В то же время, поставки импортной продукции были нестабильными и в небольших объемах. Так, отгрузочная цена гладких огурцов сегодня находится на уровне 185-220 руб./кг, в зависимости от качества, сорта и объема закупаемой продукции», — сказал Леонов.



На рынке присутствуют довольно большие объемы зарубежных томатов, продолжает он. Поставки импортных томатов осуществляются в основном из Азербайджана, Турции и Ирана. Оптовые цены в данном сегменте стабильны и варьируются в пределах 115-175 руб./кг в зависимости от сорта, страны производства и других условий сделки. «Для рынка яблок сегодня характерно незначительное повышение спроса. Но при этом на рынке присутствуют довольно большие объемы импортного яблока из Беларуси, Ирана и Молдовы. Поэтому отпускные цены на яблоки стабильны, в пределах 40-60 руб./кг», — уточнил Леонов.



Основными поставщиками апельсинов на российский рынок сегодня являются Египет, Турция и ЮАР. Предложение данных цитрусовых на рынке весьма объемно, отметил Леонов. По его словам, отпускные цены на апельсины находятся на уровне прошлой недели (65-121 руб./кг). На рынке мандарина на текущей неделе наблюдается сокращение поставок из Турции. Однако это не отразилось на ценах, поскольку снижение предложения турецких цитрусовых компенсировано ростом поставок из других стран. «В итоге мандарин предлагается к продаже по 83-135 руб./кг в зависимости от сорта и страны происхождения. Помимо Турции поставки осуществляются из Марокко, Египта и Пакистана», — перечислил Леонов.



Ситуация в сегменте лимонов, по его оценке, стабильна. Основное предложение формируется за счет поставок из Турции. Продавцы не пересматривают отпускные цены и продажи лимонов ведутся в диапазоне 60-117 руб./кг. «Ситуация на рынке грейпфрутов также относительно стабильна. Основные сделки по продаже грейпфрутов ведутся в пределах 90-135 руб./кг», — заключил Леонов.



Гендиректор Плодоовощного союза Михаил Глушков сказал «Агроинвестору», что задержки в поставках могут быть связаны с проверкой продукции, которую изучают на остаточное содержание пестицидов и химикатов. «Я думаю, что это связано с налаживанием работы этой системы, но эта работа началась уже достаточно давно, с нового года. Фрукты в рефрижераторах вряд ли портятся, просто это приводит к удорожанию, потому что за простой тоже платят», — считает Глушков.



Он отметил, что машина с товаром не может проверяться три недели, максимум — один-два дня. «Если товар стоит три недели, значит есть какие-то причины, может быть, это проблемы с документами. Бывают подозрения, что продукт везут по поддельным документам, и тогда и Роспотребнадзор, и Россельхознадзор высылают запросы поставщикам, выясняют, откуда эта продукция, и действительно останавливают машину и ждут ответа от контролирующего органа страны, выясняя, легально ли она была произведена», — предполагает Глушков.​

