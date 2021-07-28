Садоводы снова просят правительство квотировать импорт яблок

Себестоимость производства яблок выросла в среднем на 50% Pixabay

Отраслевые объединения садоводов обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой ввести квотирование импорта яблок на период их массового сбора и реализации в России — с сентября по апрель. В их письме к главе кабмина говорится, что на фоне роста себестоимости производства и высоких объемов импорта многие садоводы могут оказаться на грани банкротства, а программа импортозамещения по яблокам может быть сорвана, пишет «Коммерсантъ».



Как отмечают объединения, в 2021 году из-за роста цен на удобрения, средства защиты растений, тару, горюче-смазочные материалы и т. д. себестоимость производства яблок выросла в среднем на 50%. Одновременно на внутренний рынок поступило большое количество дешевых иностранных яблок, в основном из Ирана и Молдавии, что привело к снижению оптовых цен, рассказал изданию глава Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края Айдын Ширинов. Так, отпускная цена на яблоки летнего созревания упала вдвое год к году.



По оценкам отраслевых объединений, в год в России выращивается около 1,2 млн т яблок, импортируется примерно 1 млн т. По словам главы «Садоводов Кубани» Николая Щербакова, в сезон активного сбора и реализации ввоз яблок должен быть ограничен на уровне 40% от потребления, пишет «Коммерсантъ».

Президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин говорит, что повышение себестоимости производства сильно ударил по рентабельности садоводов. Сейчас, по его словам, дорожают все составляющие производства: раньше на 1 га интенсивных садов требовалось около 1,5 млн руб. — на капельное орошение, посадочный материал, шпалеры. «Железо подорожало в 2,5 раза, столбы — на 50%, посадочный материал за 200 руб. уже не купишь — только за 350-380 руб., система капельного орошения выросла в цене на 15-20%», — прокомментировал Муханин «Агроинвестору».



Гендиректор «Брянского сада» Олег Кобец говорит, что себестоимость закладки сада выросла на 20-25% по сравнению с прошлым годом. По его словам, для компании было бы комфортно в следующем году (в его садах молодые яблони, первый крупный урожай ожидается в 2022-м) продавать яблоки по цене 45-50 руб./кг при нынешней себестоимости производства. «В таком случае рентабельность была бы», — сказал он «Агроинвестору». Кобец считает, что квотирование импорта яблок могло бы помочь садоводам.



На фоне удорожания составляющих производства себестоимость яблок выросла с 20 руб./кг в прошлом году до 30 руб./кг в этом, сравнивает Муханин. Причем примерно за эти же 30 руб./кг их приходится продавать. Но садоводы переживают не за летние яблоки — их мало, а за осенние, когда начинается массовый сбор. По словам главы ассоциации, на период с сентября по январь, когда российские яблоки в профиците, нужно ввести ограничения на импорт.



Одна из основных составляющих садоводства — это хранилища. «Мое предприятие в сентябре прошлого года планировало построить первый холодильник на 1 тыс. т. Тогда он стоит 50 млн руб., сейчас — 78 млн руб., и это без затрат на площадку, подъезды и др.», — сетует Муханин. В то же время в Восточной Европе власти ЕС построили тысячи современных хранилищ, которыми могут пользоваться фермеры. «И они хранят в них 80-85% урожаев. А остальные 15-20% некондиции отправят в Россию по цене ниже себестоимости, чтобы не дать развиваться нашим фермерам», — говорит Муханин. При этом крупным российским хозяйствам такой подход не сильно мешает — у них самих есть современные хранилища для товарных яблок. Так что основной удар примут на себя фермеры, у которых их нет, считает он.



Наличие хранилищ позволяет компании чувствовать себя уверенно в условиях сезонного снижения цен, прокомментировал «Коммерсанту» гендиректор агрохолдинга «Степь» (входит в АФК «Система» Владимира Евтушенкова) Андрей Недужко. Но хранилища имеют далеко не все садоводы, и в сентябре-ноябре на рынке действительно образуется профицит, в результате чего некоторые хозяйства вынуждены продавать яблоки по цене ниже себестоимости. Потенциальным решением проблемы может стать регулирование импорта, думает он.



Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков согласен, что это необходимая инициатива с точки зрения развития садоводства, но на коротком промежутке времени она спровоцирует рост цен на яблоки. Он сомневается, что в нынешних условиях, когда вся работа властей направлена на сдерживание инфляции, квотирование будет введено, пишет «Коммерсантъ».



В августе прошлого года союз «Садоводы Кубани» уже предлагал главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву ввести квоты на импорт яблок и слив в период сбора урожая. Такая мера позволит снизить избыток предложения и будет мотивировать торговые сети повышать закупочные цены на местные плоды, не поднимая цену на полке, пояснял союз.



В июле 2019-го «Садоводы Кубани» совместно с Ассоциацией питомниководов и садоводов Ставропольского края года обращались к бывшему тогда вице-премьером Алексею Гордееву с просьбой ограничить импорт косточковых и семечковых фруктов в Россию в третьем-четвертом кварталах, а также в первом квартале следующего года. Также они просили значительно повысить ввозные пошлины на эту продукцию. Необходимость такой меры они объясняли тем, что в период сбора урожая и до конца года в нашу страну массово ввозится дешевая продукция из Молдавии и Сербии, при этом российские производители из-за нехватки мощностей для хранения в этот период тоже вынуждены активно продавать фрукты.



В марте 2019-го комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию по итогам парламентских слушаний о проблемах и перспективах развития садоводства в России в числе прочего рекомендовал правительству поручить Минпромторгу разработать меры защиты рынка плодов и ягод от недобросовестной конкуренции со стороны зарубежных производителей. В частности, в периоды массового предложения продукции отечественного производства (сентябрь-март), рекомендовалось установить соотношение российских и импортных яблок на рынке на уровне 60/40%.

