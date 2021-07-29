Онлайн-продажи скоропортящихся продуктов за год выросли на 120%

Через интернет-продажи проще продвигать новинки Pixabay

Онлайн-продажи скоропортящихся продуктов питания выросли на 120% по сравнению с прошлым годом, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование NielsenIQ. Этот показатель в четыре раза превышает среднюю динамику в сегменте товаров повседневного спроса (FMCG). Так, продажи выпечки онлайн с июня 2020 года по май 2021-го росли на 166%, морепродуктов — на 141%, молочных продуктов — на 135%, мяса — на 117%, овощей — на 115%, фруктов и орехов — на 110%.



При этом сегмент ultra fresh всегда оставался одним из наиболее проблемных для e-commerce, но пандемия и связанные с ней ограничения изменили покупательское поведение: многие убедились, что мясо, фрукты и овощи, заказанные через интернет, не уступают по качеству продуктам на полках, считает директор по работе с ритейлерами «NielsenIQ Россия» Константин Локтев. Специалисты NielsenIQ считают, что fresh-категории имеют большой потенциал с точки зрения увеличения среднего чека, что для многих игроков — один из основных путей к положительной рентабельности.



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова говорит, что онлайн-продажи будут расти как минимум из-за сохраняющейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки, которая вряд кардинально ли изменится в ближайшие годы. Производителям нельзя игнорировать этот канал, уверен исполнительный директор «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев. Лишний раз это демонстрирует сегмент гипермаркетов, в котором сейчас ярко выраженная стагнация. «Сейчас люди формируют свое потребление меньшими партиями, но чаще. Привычка онлайн-покупок будет только расти», — прокомментировал он «Агроинвестору». Кроме того, продажи скоропортящихся продуктов питания через интернет будут увеличиваться по мере развития логистики и расширения зон доставки ритейлеров, уверен управляющий партнер Streda Consulting Алексей Груздев.



Ограничения, введенные в пандемию, дали дополнительный толчок развитию дистанционных каналов: потребитель смог протестировать сервисы, и у многих они перейдут в регулярный формат, что будет способствовать дальнейшему активному росту, считает он. Хотя понятно, что с точки зрения стоимости и уровня сервиса онлайн продажи пока ограничены крупными городами, где для потребителя время стоит дороже.



Для производителей молочной продукции канал онлайн-продаж однозначно перспективный, уверен Груздев. В последние годы это стало возможным благодаря тому, что, во-первых, ритейлеры смогли выстроить холодную цепь поставок, и прежде всего — «Самокат» и «Яндекс.Лавка», работающие в формате dark store с коротким сроком исполнения заказов. «Но и “Лента”, “Перекресток” и другие сети легко доставляют скоропортящуюся продукцию», — сказал «Агроинвестору» Груздев.



До начала пандемии онлайн-продажи в категории super fresh были на очень низком уровне, потому что доставлять и хранить такую продукцию намного сложнее, чем, например, бакалею или некоторые молочные продукты, отмечает Решетникова. Тем не менее, почти все производители категории super fresh увеличили свои продажи именно через онлайн-каналы: одни используют сторонние площадки, другие — создавали свои. Например, торговый дом «Долина овощей» активно продает через интернет продукцию тепличных комплексов. «Они говорят, что доставка пользуется спросом, количество заказов растет», — добавляет Решетникова.



Константин Корнеев, исполнительный директор «Ринкон менеджмент» Онлайн-продажи во многом трансформируют потребительские предпочтения. Сейчас, например, большие деньги тратятся производителями на разработку упаковки, чтобы покупатели обратили внимание именно на нее среди всего разнообразия продуктов на полках офлайн-ритейлеров. В онлайн сейчас продается тот же самый продукт, но когда потребитель получает домой искомый товар, ему уже не столь важно, насколько красочно он упакован. И в данном случае есть потенциал к изменению и удешевлению упаковок, чтобы они соответствовали не столько задачи ай-стоппера — маяка на полке, сколько функциональности — для сохранения продукта.

У любого канала реализации есть своя специфика, и особенности онлайн-торговли, во-первых, выражаются в меньшем количестве импульсных покупок, чем в розничных магазинах, так как, например, нет возможности потрогать понравившийся товар. «Это уже подтверждено, что люди, как правило, на онлайн-площадках делают примерно одни и те же заказы, выбирая то, что уже покупали», — добавляет Корнеев. Кроме того, заказ через интернет обычно делает один человек, в то время как в магазины люди часто ходят всей семьей, и каждый член семьи может выбрать понравившийся ему товар и купить его. Следовательно, импульсных покупок в офлайн-ритейле благодаря этому больше, чем на онлайн площадках.



«Во-вторых, через интернет-продажи проще продвигать новинки, — продолжает Корнеев. — То есть для того, чтобы поставить их в торговую сеть, производителю нужно сформировать минимальную партию, сети — освободить под нее полки и проанализировать, как идут продажи этой новинки. В онлайн-продажах достаточно сделать отгрузку в dark store, и продукция сразу появлялась в онлайн-магазине». Поэтому при правильном подходе к продвижению новинки в онлайн-ритейле можно добиться более быстрой популяризации продукта. Кроме того, среди людей, делающих покупки продуктов через интернет, много новаторов, которые любят пробовать новинки и готовы экспериментировать, заключает он.

