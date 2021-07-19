«Единая Россия»: за две недели нужно добиться снижения цен на овощи

В этом году уборка картофеля и овощей началась позже обычного из-за поздней весны Pixabay

В течение ближайший двух недель необходимо добиться снижения цен на овощи в торговых сетях, заявил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак в ходе совещания с руководством правительства и главами регионов по сдерживанию цен на продукты питания, сообщает ТАСС. «Краткосрочная задача — добиться снижение в моменте, чтобы реально люди увидели сейчас снижение цен на овощи из так называемого борщевого набора», — сказал Турчак. Вторая часть задачи — разработка комплекса «системных мер, чтобы такой проблемы не повторялось в будущем». Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов в ходе совещания отметил, что Минпромторг будет требовать от крупных ритейлеров, чтобы снижение цен на овощи у производителей транслировалось и на цены в магазинах.



По данным Росстата, за неделю с 6 по 12 июля цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 1,3%, в том числе картофель подешевел на 5,4%, томаты — на 4,8%, огурцы — на 4,5%, лук — на 2,4%. В то же время цены на капусту выросли на 4,2%, морковь подорожала на 1,9%. При этом по сравнению с декабрем прошлого года, овощи безоговорочно лидируют по уровню роста цен. Так, стоимость моркови увеличилась более чем в 2,5 раза, капусты — почти на 89%, картофеля — на 80%, лука — на 35%.



Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников говорит, что уборка картофеля уже началась в южных регионах — Астраханской, Ростовской областях, Краснодарском крае, а также в некоторых регионах Центра, в том числе в Подмосковье. К 19 июля картофель в хозяйствах товарного сектора убрали с 5,2 тыс. га, накопано 150,1 тыс. т при урожайности 290,1 ц/га, сообщил подведомственный Минсельхозу «Центр агроаналитики». Год назад к этому времени картофель был убран с 8,2 тыс. га, накопано 236,8 тыс. т при урожайности 289,2 ц/га.



Несмотря на отставание темпов уборки, что связано с более поздней посадкой картофеля, начало сбора урожая привело к снижению цен у сельхозпроизводителей, и вероятно, скоро на него отреагируют сети, считает Красильников. «Сейчас цены на картофель у аграриев находятся на уровне 15 руб./кг, тогда как их пик в этом году достигал 50 руб./кг за отечественную продукцию и 70 руб./кг — за импортную», — прокомментировал он «Агроинвестору».



Цены снижаются не только на картофель, но и на овощи «борщевого набора», так как их уборка набирает темпы. К 19 июля овощи в сельхозорганизациях и КФХ убраны с 23,7 тыс. га, собрано 201,5 тыс. т при урожайности 85,1 ц/га. В прошлом году к этому времени было собрано 229,1 тыс. т с 22,5 тыс. га при средней урожайности 101,7 ц/га. Правда, цены на морковь и капусту пока остаются высокими. Дело в том, что южные регионы уже убрали ранние сорта капусты, а уборка среднепоздних и поздних сортов только предстоит. И тогда капуста тоже начнет дешеветь, добавляет Красильников.



Согласно отчетам регионов — Крыма, Ростовской, Волгоградской областей — урожай овощей очень хороший, особенно капусты, делится директор Плодоовощного союза Михаил Глушков. Однако это лишь оперативные данные начала уборки в отдельных регионах, и по ним сложно судить о том, что происходит в целом по стране. Тем не менее, уже сейчас в опте овощи начали дешеветь, подтверждает он. Так, цена на морковь за последние две недели подешевела на 20 руб./кг. «Снижение цен в сетях, как правило, происходит с двухнедельным лагом относительно оптовых цен», — сказал он «Агроинвестору».



По словам Красильникова, во многих регионах стоит аномально жаркая погода, поэтому производители несут дополнительные затрат на полив — тратят больше электричества и топлива, что может негативно сказаться на себестоимости нового урожая. К тому же, при таких высоких температурах аграрии вынуждены использовать рефрижераторы для доставки продукции до покупателя. «Это и без того дорогая услуга, но в этом сезоне на нее еще выросли цены по сравнению с прошлым. Впрочем, увеличилась стоимость перевозок и обычным автотранспортом. Так, сейчас доставить килограмм овощей с Юга в Москву стоит около 5 руб., в прошлом году это было почти вдвое дешевле», — сравнивает руководитель Картофельного союза.



Партия «Единая Россия» рекомендовала правительству способствовать заключению соглашений торговых сетей с отраслевыми союзами о снижении наценок на продукты питания первой необходимости, прежде всего на овощную продукцию. Кроме того, единороссы рекомендуют кабмину создать рабочую группу по совершенствованию законодательства для выстраивания баланса между интересами сельхозпроизводителей и торговых сетей и предусмотреть с 2022 года в программе развития сельского хозяйства меры поддержки строительства мощностей для хранения сельхозпродукции на предприятиях малого и среднего агробизнеса.

В компании «Малино» массовый сбор овощей пока не начался. Идет уборка ранней капусты, скоро начнется уборка ранней свеклы, примерно с 25 июля хозяйства в Тульской области начнут понемногу убирать картофель. В целом, в этом году уборка овощей по срокам отстает от темпов прошлых сезонов, делится член совета директоров холдинга Татьяна Губина. «Была поздняя посадка из-за холодной погоды, а сейчас, напротив, стоит жара. Мы надеемся, что в ближайшее время пойдут дожди, и ситуация выровняется», — говорит она.



Прогнозы по урожаю на предприятии пока не делают, но надеются, что он будет хорошим. «Что касается цен, то на сегодняшний день на все ранние овощи кроме лука они выше, чем в аналогичный период 2020-го. Раннюю продукцию продают достаточно быстро, так как она долго не лежит, соответственно, с ее массовым появлением на рынке цены на овощи начинают снижаться», — отмечает Губина.



Гендиректор ГК «Дмитровские овощи» Сергей Филиппов рассказывает, что на предприятии уже начали уборку ранних овощей. «В Подмосковье убираем капусту уже третью неделю. Также убираем раннюю свеклу. Кроме того, с 15 июня убираем выращенные в открытом грунте салаты. Морковь и картофель пока не убираем — рано», — уточняет он. Погода в регионе сухая и жаркая. «По возможности, мы поливаем поля, однако полить весь объем просто нереально. Соответственно, ситуация с овощами пока непростая — отдельные агрокультуры при такой погоде просто не растут», — делится Филиппов.



Цены на ранние овощи и картофель, по его наблюдениям, достаточно высокие — еще две-три недели назад свекла и морковь в опте стоили до 100 руб./кг. «Это объясняется высокими закупочными ценами на них в южных регионах России. Сейчас они начали снижаться, но, полагаю, что все равно цены на овощи будут выше, чем в аналогичный период прошлого года», — отмечает Филиппов. Пока нет предпосылок к высокому урожаю и, соответственно, низким ценам в ближайшей перспективе из-за жары, в первую очередь в Центре и на Юге, а также из-за поздней и холодной весны, считает он.



Глушков настроен более оптимистично. Он напоминает, что площади под овощами в этом году выросли по сравнению с 2020-м, соответственно, прогнозы валового сбора очень благоприятные. «Конечно, есть несколько регионов, где объявлена ЧС: в Поволжье — из-за засухи, на Дальнем Востоке, в Сибири и Крыму — из-за дождей, однако последний регион, несмотря на объявленную ЧС, отчитался, что показатели по урожаю овощей у него хорошие», — заключает он.

